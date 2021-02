Melissa Satta a sorpresa ha parlato di sé, della sua storia d’amore giunta al capolinea e di cosa si augura per il futuro: le parole a sorpresa a Verissimo.

Sabato 13 febbraio 2021 andrà in onda una nuova puntata di Verissimo. Lo show condotto da Silvia Toffanin regala sempre esclusive incredibili ai telespettatori di Canale 5. Alle ore 16 inizierà una nuova puntata: conoscete già gli ospiti? Sabato 13 febbraio vedremo in studio Francesca Maria Novello, Francesco Sarcina che presenterà la sua autobiografia in cui racconta per la prima volta la sua vita. Saranno ospiti di Verissimo Jo Squillo, Elena Santarelli, Riccardo Fogli, Dodi Battaglia e Melissa Satta. E’ proprio di quest’ultima che vogliamo parlarvi. La famosa showgirl ha commentato la sua separazione dall’ex marito Kevin Prince Boateng: le sue parole hanno commosso tutti. Ecco l’anticipazione lanciata dal programma sul suo portale.

Verissimo, Melissa Satta a sorpresa: “Desidero un fratellino per Maddox”

Melissa Satta ospite di Verissimo sabato 13 febbraio ha parlato della sua separazione dall’ex marito Kevin Prince Boateng. Lo scorso dicembre la coppia ha comunicato la loro rottura: la showgirl ha usato parole commoventi per descrivere la sua storia d’amore, giunta al capolinea. “È stata la storia più importante della mia vita. La fine del matrimonio per me è stato un dolore enorme. È stato un rapporto d’amore stupendo con difficoltà e cambiamenti. Sono felicissima per tutto quello che ho fatto con lui e lo ringrazierò per sempre. Siamo sereni e abbiamo deciso di prendere ognuno la propria strada. Entrambi ci siamo presi le nostre colpe e responsabilità. Ci legherà per sempre nostro figlio Maddox”. Sono queste le parole di Melissa Satta rivelate in anteprima dal portale del programma. Il famoso volto televisivo ha aggiunto che ora ha voglia di riprendere in mano la sua vita: “Con Maddox ne abbiamo parlato. Lo abbiamo affrontato come un gioco. All’inizio non l’ha presa bene, ma ora vede tutto come una cosa normale” ha continuato.

Cosa si augura per il futuro l’ex velina? La risposta è stata del tutto inaspettata: “Desidero ricostruire una famiglia. Maddox mi chiede sempre un fratellino o una sorellina. Prima o poi succederà”.