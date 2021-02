Nella nuova puntata di Verissimo ci sarà una rivelazione choc da parte di un ospite: “Finalmente fuori dal tunnel della droga”.

Una nuova puntata dell’amatissimo programma Verissimo andrà in onda domani, 13 febbraio, e come sempre i colpi di scena non mancheranno, tra rivelazioni inaspettate e confessioni a cuore aperto. Ogni volta sono numerosi ed eccezionali gli ospiti presenti, che si raccontano ai microfoni della bella e brava conduttrice Silvia Toffanin. La puntata che andrà in onda domani sarà attraversata da un turbinio di emozioni, e da parole che lasceranno il pubblico senza parole. Tra gli ospiti ci sarà anche il cantautore Francesco Sarcina, frontman della band Le Vibrazioni. Sarcina si è ampiamente aperto, e ha rivelato un momento difficile e delicato vissuto che nessuno conosceva: “Finalmente fuori dal tunnel della droga”.

Verissimo | Sarcina si confessa a cuore aperto: “Fuori dal tunnel della droga”, rivelazione choc

Verissimo è un programma che da anni riscontra un enorme successo, seguitissimo e amatissimo dal pubblico, vede la conduzione della talentuosa Silvia Toffanin. La conduttrice riesce sempre a mostrare una grande vicinanza agli ospiti presenti, che nello studio si aprono completamente, rivelando aneddoti mai raccontati prima. Domani, sabato 13 febbraio, ci sarà una nuova puntata dell’amatissima trasmissione, e molti saranno gli ospiti presenti. A quanto pare, stando alle prime anticipazioni, ci sarà anche Francesco Sarcina, il frontman del gruppo Le Vibrazioni. Il cantautore, nello studio della Toffanin, ha inizialmente parlato della sua biografia, intitolata “Nel mezzo”, in cui ha ripercorso i momenti che hanno segnato la sua vita. In particolare, ha confessato di un momento del passato che nessuno conosceva, quando si è ritrovato nel vortice della droga. “All’inizio non facevo uso così pesante di sostanze, gli abusi sono arrivati dopo. Questa è una cicatrice che mi ha leso parecchio. Per colpa di un’altra persona della quale ero innamorato, nel tentativo di starle vicino sono stato trascinato in un buco nero“, ha raccontato il cantautore. Sarcina ha rivelato che quando si vive al limite dell’impossibile, questo porta all’esasperazione. Per fortuna, è riuscito a non rischiare la sua vita. Anzi, Francesco ha rivelato che a stargli vicino è stato il rapper J-Ax. Avendo già confessato in passato questo argomento, Sarcina l’ha chiamato per cercare di ricevere un aiuto e uscirne fuori. Il frontman ha confessato che il disagio sentito è stato probabilmente provocato da un fatto vissuto durante l’infanzia, quando sua madre, dopo una gravidanza interrotta, è andata via di casa. Ritrovandola qualche anno dopo, ha vissuto e provato sentimenti contrastanti.

Francesco Sarcina ha anche rivolto parole alla sua ex Clizia Incorvaia: “Le persone hanno parlato tanto. In questo libro ho voluto colpevolizzare solo me stesso, mi sono messo a nudo. Penso che dopo un grande amore, ci possa essere una grande rabbia, con la speranza che poi possa arrivare una grande pace”. Un’intervista in cui il cantautore si è messo a nudo, svelandosi completamente.