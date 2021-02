Il celebre Pupo è un artista davvero famosissimo e molto apprezzato che, negli ultimi mesi, stiamo ammirando come opinionista del GF Vip: sapete quante figlie ha e di cosa si occupano?

Il suo nome vero è Enzo Ghinazzi, ma il pubblico lo conosce come “Pupo”. Artista di grande successo, celebre cantautore e compositore, ha interpretato brani famosissimi che sono davvero indimenticabili. Personaggio televisivo davvero apprezzatissimo, sebbene i genitori non appartenessero proprio al mondo dello spettacolo, ha preso da questi la passione per il canto. Passione che lo condurrà a lavorare duramente e costruire una carriera davvero straordinaria. Di recente, lo stiamo ammirando nelle vesti di opinionista al GF Vip dove riesce sempre a trovare parole sagaci e originali per le varie dinamiche che si delineano nel corso della trasmissione. In occasione, ad esempio, della sorpresa di Walter Zenga al figlio, lo stesso Pupo ha citato il suo rapporto con le figlie: sapete quante sono e cosa fanno? Scopriamolo insieme.

Chi sono e di cosa si occupano le figlie di Pupo

Lo straordinario artista non ha mai nascosto la sua vita sentimentale “particolare”. Pupo ha sposato, nel 1974, Anna, conosciuta alcuni anni prima. Dal loro matrimonio sono nate due splendide figlie, Ilaria e Clara. Dopo diversi anni, il cantautore ha riconosciuto anche la bellissima Valentina, sua terza figlia nata da una breve relazione con un’altra donna. La prima figlia dell’artista, Ilaria, ha 47 anni e insieme a Clara, la minore del trio, pare si occupi della gelateria di famiglia. Ha anche reso nonno Pupo di due meravigliosi nipoti. Anche Valentina, secondogenita dell’artista, è diventata mamma. Tutte e tre appaiono come giovani donne molto riservate e dal grande fascino. I loro profili socia, infatti, sono privati e sembra non amino particolarmente stare sotto i riflettori. Quello che si evince, però, dalle parole dell’artista è il grande amore per nutre per loro e quanto sia fiero delle sue figlie.

