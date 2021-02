Il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, è stato ricoverato in Clinica per una notte a causa di una caduta domestica: si trovava a Roma e la caduta gli ha procurato una contusione al fianco. E’ stato dimesso questa mattina.

Silvio Berlusconi è caduto accidentalmente nella sua residenza romana. Il leader di Forza Italia si è recato subito presso la Clinica ‘La madonnina’ per gli accertamenti del caso: il politico si è procurato una contusione al fianco. Ha trascorso una notte ricoverato ma questa mattina di venerdì 12 febbraio 2021 è stato dimesso: si trova a casa. La notizia la riporta l’ANSA. Berlusconi si è recato a Roma negli ultimi giorni per partecipare alle consultazioni con Mario Draghi, incaricato da Sergio Mattarella in seguito la crisi di Governo. Si ritrova ora a casa, al lavoro, nella sua residenza di Arcore, per votare da remoto al Parlamento Europeo. Le sue condizioni di salute sono buone, secondo quanto si apprende.

Berlusconi, incidente domestico a Roma: contusione al fianco, ricoverato per una notte

Non sono mesi facili per il politico che dopo esser risultato positivo al Covid-19 lo scorso settembre, si è ritrovato ad avere problemi di salute. A gennaio 2021, il leader di FI ha accusato un problema cardiaco aritmologico.