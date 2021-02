Alberto Urso, la notizia tanto attesa avvenuta nei giorni scorsi: di che cosa parliamo? L’annuncio a sorpresa è fantastico: che bello!

Una cosa è certa: Alberto Urso sa sempre come catturare l’attenzione dei suoi followers su di sé. Lo ha fatto anche qualche giorno fa, ovviamente. Quando, di punto in bianco, ha deciso di cancellare tutte le sue foto dal suo account Instagram ufficiale. Per quale motivo l’ha fatto? Al momento, non possiamo darvi una risposta. Fatto sta che, se controllate il suo profilo social, resterete davvero senza parole per la splendida notizia concessa ai suoi sostenitori. Si, avete letto proprio bene: Alberto Urso ha cancellato tutti i suoi scatti, è vero. In cambio, però, non ha affatto potuto fare a meno di svelare uno splendido annuncio a sorpresa. Una notizia davvero fantastica, ve lo assicuriamo. E che, soprattutto, è accaduta nei giorni scorsi. Ecco, ma voi siete curiosi di sapere ugualmente di che cosa stiamo parlando? Siete proprio desiderosi di sapere cosa ha pensato l’ex vincitore di Amici? Seguiteci..

Alberto Urso, arriva la notizia tanto attesa: che fantastico annuncio!

È da quando è stato il vincitore di Amici che Alberto Urso ha letteralmente cavalcato la cresta dell’onda in ambito musicale. Voce di tantissimi singoli di successo e, soprattutto, volto di punta in tutta le classiche musicali, il cantante siciliano decanta di una carriera davvero impressionante. E, pensate, è davvero giovanissimo! Quello che, però, voi non sapete è che, proprio qualche giorno fa, il bel Urso ha svelato ai suoi sostenitori uno splendido annuncio a sorpresa. Si, avete letto proprio bene: attraverso un post condiviso sulla sua pagina Instagram, il cantante siciliano non ha affatto potuto fare a meno di dare finalmente la notizia tanto attesa. Ecco, ma di che cosa stiamo parlando esattamente? Cos’è che Alberto non ha affatto potuto fare a meno di svelare? Siete proprio curiosi di saperlo? Scopriamo insieme ogni cosa.

Ebbene si, avete letto proprio bene: Giovedì 12 Febbraio, è uscito il nuovo singolo di Alberto Urso. Intitolato ‘Amarsi è un miracolo’, la canzone dell’ex vincitore di Amici si appresta, ancora una volta, a scalare le vette di ogni classifica. Complimenti, carissimo Alberto!