Mina Settembre, annuncio a sorpresa: è accaduto a poche ore dall’ultima puntata della prima stagione della fiction di Rai Uno.

Un successo straordinario, quello ottenuto dalla fiction di Rai Uno Mina Settembre. Un successo che, senza dubbio, accompagnerà anche l’ultima puntata della serie ispirata ai romanzi di Maurizio De Giovanni. Il gran finale della prima stagione andrà in onda proprio questa sera, domenica 14 febbraio, e i telespettatori non vedono l’ora di scoprire come si concluderanno le vicende di Mina, interpretata dall’amatissima Serena Rossi. In tanti, però, si stanno già chiedendo: ci sarà una seconda stagione per la serie tv? Ebbene, la risposta è arrivata proprio dallo sceneggiatore ed head writer della fiction, Fabrizio Cestaro, durante un’intervista a Fanpage.it. Ecco cosa ha raccontato.

Mina Settembre, annuncio a sorpresa: splendida notizia per i telespettatori

“Siamo a lavoro da diversi mesi, sostanzialmente tutte le storie sono già definite”. È quanto ha dichiarato Fabrizio Cestaro, sceneggiatore della fiction Mina Settembre. Fiction che, ormai è ufficiale, avrà una seconda stagione! Le avventure dell’amatissima serie tv di Rai Uno non si concluderanno quindi questa sera, 14 febbraio 2021, con l’ultima puntata della prima stagione. Non è ancora chiaro quando andranno in onda le nuove puntate, a stando a quanto ha raccontato lo sceneggiatore potrebbe avvenire nel 2022. Quale sarà la trama delle nuove puntate? Niente spoiler, ma Cestaro assicura che Mina prenderà una decisione e sceglierà se stare con il suo ex marito Claudio, interpretato da Giorgio Pasotti o con Domenico, interpretato da Giuseppe Zeno. Insomma, una seconda stagione che si preannuncia ricca di colpi di scena.

Una notizia meravigliosa per i milioni di telespettatori della fiction, che sentono già la nostalgia delle vicende di Mina Settembre. Una notizia che deriva senza dubbio dal grandissimo successo che ha avuto la fiction, che ha ottenuto una media di 6 milioni di telespettatori ( uno share superiore al 24 %). Ma in attesa della seconda stagione, non perdetevi il gran finale della prima stagione. Appuntamento questa sera, su Rai Uno, in prima serata. Chi seguirà la puntata?