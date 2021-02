Belen Rodriguez risponde a tono all’hater: le parole in un commento hanno fatto davvero infuriare l’argentina, ecco cosa è successo.

Belen Rodriguez è una delle donne più chiacchierate d’Italia. L’incantevole showgirl argentina in questi giorni si ritrova al centro della cronaca rosa: Belen è in dolce attesa. Sta per diventare mamma per la seconda volta: dopo Santiago, nato dall’unione con l’ex marito Stefano de Martino, sta per arrivare un nuovo bebé. La Rodriguez, dopo la separazione dal conduttore, ha conosciuto Antonino Spinalbese: tra loro è stato amore a prima vista! La conferma della gravidanza è arrivata solo pochi giorni fa: se n’è parlato a lungo e finalmente, dopo settimane di dubbi ed incertezze, è spuntata la confessione di Belen ed Antonino a Chi. L’argentina ora è al quinto mese di gravidanza: sui social si è lasciata andare e mostra il suo fisico con un bimbo in grembo. Qualcuno ha avuto ‘da ridire’ e la showgirl non è riuscita a contenersi dal replicare: guardate cosa è successo sui social!

Belen Rodriguez, il ‘commento’ la fa infuriare: l’argentina replica a sorpresa così

Belen Rodriguez è una vera e propria VIP in Italia: la magnifica argentina è sempre al centro dell’attenzione di tutti ed è proprio per questo motivo spesso si ritrova a dover ‘combattere’ qualche hater! E’ capitato nelle ultime ore: un utente Instagram ha commentato in maniera davvero antipatica e sgarbata un post della showgirl. Belen non è riuscita a trattenersi dal replicare a tono l’hater: vi mostriamo cosa è successo!

Belen solo due giorni fa, precisamente sabato 13 febbraio, ha pubblicato un video in cui mostra il suo fisico. La showgirl è in dolce attesa, la sua gravidanza è iniziata cinque mesi fa ed il pancino comincia a crescere. Pioggia di like e commenti per il post della modella: tra questi però è spuntato uno piuttosto ‘scomodo’. “Si sa già chi è il padre” ha scritto un utente Instagram sotto il post di Belen. L’argentina non è riuscita a trattenersi ed ha risposto a tono all’hater: “No ho fatto l’inseminazione assistita, co***one*.