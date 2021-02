L’Isola dei Famosi, salta all’ultimo minuto la sua partecipazione al famoso adventure reality di Canale 5: di chi si tratta e cos’è successo.

Mancano pochissime settimane. E, finalmente, assisteremo alla nuova edizione de L’Isola dei Famosi. A distanza di quasi due anni dall’ultima, di cui è il vincitore è stato Marco Maddaloni, l’adventure reality di Canale 5 si accinge a regalare al suo tanto caro ed affezionato pubblico italiano un’edizione davvero imperdibile. E, diciamoci la verità, non fatichiamo affatto a capirne il motivo. Dopo tantissimi anni al timone di Alessia Marcuzzi, il reality sarà condotto, per la prima volta in assoluto, da Ilary Blasi. Non vedete l’ora di vederla cimentare in questa nuova avventura, vero? Beh, avete ragione: anche noi, ve lo assicuriamo. Ecco, ma sapete che, proprio quasi all’ultimo, è saltata la partecipazione di un naufrago? Si, avete letto proprio bene: stando a quanto si apprende da Libero Quotidiano, sembrerebbe proprio che, a qualche settimane dalla partenza del reality, si sia verificato un grandissimo colpo di scena. Ecco, ma la domanda sorge spontanea: di chi stiamo parlando esattamente? Chi è colui che sembrava avesse tutto pronto per la partenza e che poi che, invece, ha ricevuto questa brutto colpo?

La sua partecipazione a L’Isola dei Famosi salta all’ultimo minuto: cos’è successo

Dopo l’ultima indiscrezione su un nuovo e presunto naufrago che potrebbe seriamente partire per la nuova edizione de L’Isola dei Famosi, stiamo qui a riportarvi un altro grandissimo colpo di scena. Stando a quanto si legge su Libero Quotidiano, sembrerebbe che, a pochissime settimane dall’inizio delle nuove puntate del famoso adventure reality, ad uno dei suoi naufraghi sia saltata la partecipazione. Il suo nome, lo sappiamo benissimo, era stato fatto qualche settimane. Ed anche noi, come al solito, ve l’avevamo dato per certo all’interno del cast. Stando a quanto si legge su LiberoQuotidiano.it, invece, sembrerebbe che qualcosa sia andato storto. E che, proprio all’ultimo secondo, la partecipazione del naufrago sia clamorosamente saltata. Ecco, ma di chi stiamo parlando esattamente? A chi, quindi, è sfumato il sogno di potersi cimentare in una nuova prova completamente inedita? E, soprattutto, cos’è esattamente successo? Perché, quindi, non potrà più partire con i suoi compagni di viaggio? Da quanto si legge, sembrerebbe proprio che Amedeo Goria non possa più dare inizio a questa sua nuova avventura. Il motivo? Sembrerebbe proprio che il conduttore, giornalista e papà di Guenda Goria non abbia superato le prove fisiche. ‘Il contratto di Goria era già stato firmato, ma il giornalista non avrebbe superato la visita medica’, si legge sul sito.

Cosa accadrà adesso, quindi? E, soprattutto, chi prenderà il posto di Amedeo Goria? Staremo a vedere!