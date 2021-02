Max Gazzè ha manifestato sui social il dolore per la terribile perdita: “Fai buon viaggio”, il commovente post con un profondo ultimo saluto.

Cantautore e bassista italiano, Max Gazzè non ha assolutamente bisogno di presentazioni. Per cinque anni è bassista, arrangiatore e coautore dei 4 Play 4, ed in seguito si trasferisce con il gruppo nel sud della Francia, dove lavora anche come produttore artistico. Ritornato a Roma si dedica alla sperimentazione nel suo studio di registrazione. Nel 1996 arriva la pubblicazione del suo primo album, Contro un’onda del mare. Pian piano la sua musica inizia ad avere notorietà, e la sua carriera comincia ad ampliarsi notevolmente, fino ad arrivare al successo oggi posseduto. Le sue partecipazioni al Festival di Sanremo hanno destato ogni volta un grande seguito, dato che il pubblico è sempre preso dal suo profondo talento. Sarà proprio per questo, che anche sui social, riscontra un certo apprezzamento. Qui, ama condividere immagini che lo rappresentano, allietando i suoi migliaia di follower. Purtroppo, da qualche ora, ha pubblicato un difficile post, in cui ha manifestato il dolore provato: “Fai buon viaggio“.

Max Gazzè, terribile perdita: “Fai buon viaggio”, un doloroso post social

Max Gazzè, come abbiamo anticipato, è seguitissimo sui social, su instagram conta un profilo di ben oltre i 200 mila follower. Proprio qui, è avvezzo a condividere spesso immagini che lo rappresentano. Purtroppo, da qualche ora, ha pubblicato un post inaspettato, in cui ha espresso il dolore per la terribile perdita: “Ciao Enrico, amico mio. Dividerei altri mille palchi insieme a te e altre mille ‘alchimie di sorrisi dritti al cuore’. Felice id aver condiviso 25 anni della tua vita avventurosa. Noi continueremo a cantarti, tu fai buon viaggio”, ha scritto in didascalia il cantautore.

Max ha voluto esprimere il dolore per la scomparsa del cantante Enrico Greppi, venuto a mancare improvvisamente, lasciando un profondo vuoto. Come ha riportato Gazzè, insieme hanno condiviso tanti palchi, e altri ancora ha desiderato toccarne con lui. Purtroppo, la sua perdita ha graffiato il cantautore, dato che ha perso un suo caro amico. Così, Max Gazzè ha voluto esprimere il dolore per la perdita, e ha lasciato un ultimo saluto all’artista: “Fai buon viaggio”.