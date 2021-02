Uomini e Donne, non era mai successo prima nella storia del programma: lo avete notato durante la puntata di oggi?

Oggi, 15 febbraio 2021, è andata in onda una nuova puntata di Uomini e Donne. Una puntata, come sempre, ricca di sorprese e colpi di scena. Ad aprire l’appuntamento di oggi è stata lei, Gemma Galgani, la regina indiscussa del Trono Over. La frequentazione con Maurizio non procede affatto bene: al contrario, la dama ha avuto la netta sensazione che il cavaliere usi la conoscenza con lei solo per visibilità. Ad appoggiare la versione di Gemma, oltre a Tina e Gianni, ci ha pensato anche Maria De Filippi, che con ironia ha commentato i comportamenti di Maurizio. Che, nonostante le critiche ricevute, si è definito ancora indeciso tra Gemma e Maria. È a questo punto che è successo qualcosa di veramente particolare: qualcosa che non era mai accaduto prima nella storia della trasmissione. I fan sono letteralmente impazziti sui social. Diamo un’occhiata.

Uomini e Donne, non era mai successo prima nella storia del programma: parte una musica molto particolare!

Una puntata scoppiettante, quella di Uomini e Donne andata in onda oggi, 15 febbraio 2021. Una puntata in cui al centro della discussione c’è stato lui, Maurizio, nuovo corteggiatore di Gemma. Ma è stata proprio Gemma a lamentarsi dei comportamenti del cavaliere, che è sembrato interessato maggiormente a stare al centro dello studio che a conoscere la dama. Ed alcuni comportamenti di Maurizio non hanno convinto neanche Maria De Filippi che, però, non ha invitato il cavaliere a lasciare lo studio, ma, con ironia, gli ha chiesto di restare per prendere la sua scelta tra Maria e Gemma: “Questa settimana se la prende per scegliere tra Gemma e Maria, questa soap del Segreto per me è irrinunciabile, quindi io ti chiedo di rimanere!”. È a questo punto che in sottofondo parte la sigla de Il Segreto, la famosa telenovela di Canale 5! Una scena esilarante, diventata in pochissimo tempo virale sui social. Guardate un po’:

HANNO FATTO PARTIRE LA SIGLA DE IL SEGRETO, CHE CINEMA 😭🍿⚰️ #uominiedonne pic.twitter.com/DBiRSde6XA — trashtvstellare (@trashtvstellare) February 15, 2021

Eh si, è successo davvero! E, sui social, in tantissimi hanno commentato questo momento, soprattutto su Twitter. Ecco alcuni commenti apparsi durante la puntata:

Insomma, un momento davvero memorabile! E voi, avete seguito la puntata di oggi? Che idea vi siete fatti sulla vicenda?