Anticipazioni della puntata di Un Posto al Sole di Martedì 16 Febbraio: la proposta choc di Alberto dopo che Clara ha scoperto tutto.

Si fanno sempre più avvincenti le vite e le avventure amorose nel palazzo con vista più famosa e bella di Napoli, ovvero quella sull’intero golfo di Napoli. Ecco, ma la domanda sorge spontanea: cosa accadrà nel corso dell’appuntamento di Un Posto al sole di Martedì 16 Febbraio? Stando alle anticipazioni, accadrà davvero di tutto. Ovviamente, non mancheranno i battibecchi di Patrizio e Vittorio, che con le loro avventure rendono tutto più vivace. E, soprattutto, non mancheranno gli intrighi e le tensioni che come sempre coinvolgono i membri della famiglia Palladini. Volete saperne di più? Proseguite nella lettura.

Un Posto al Sole, anticipazione di Martedì 16 Febbraio: intrighi, proposte e choc e molto altro

Cosa accadrà, quindi, nella puntata di Un Posto al Sole di Martedì 16 Febbraio? Procediamo con ordine. L’arrivo di Samuel, come nuovo coinquilino di palazzo Palladini, non è certo stato uno dei migliori. Il giovale, infatti, con i suoi schitarramenti, non fa che infastidire Patrizio e Vittorio. È proprio per questo motivo che, arrivati letteralmente allo sfinimento, decidono di organizzare uno scherzetto al nuovo arrivato. Tutto sembra procedere bene. Fino a quando, però, quest’ultimo rimarrà sconvolto da una sorprendente scoperta fatta dallo stesso nel suo appartamento. Cosa accadrà? Lo staremo a vedere! Passiamo adesso a Diego, il figlio del portiere più amato di palazzo Palladini. Ecco. Sembrerebbe proprio che il giovane abbia trovato finalmente la sua strada. Dopo l’ennesima delusione d’amore e un lavoro per niente soddisfacente, Diego, che rischiava non avere più scopi nella vita ma soprattutto l’opportunità di ritrovare la serenità, sembra prendere sul serio la nuova attività presepiale, partecipando alla prima riunione con Don Giuseppe. Al suo fianco, ovviamente, ci saranno sempre loro: Raffaele ed Ornella. Infine, ultimo, ma non meno importante capitolo della serata è il rapporto tra Clara ed Alberto. Scioccata, delusa e arrabbiata per aver scoperto di essere stata tradita dal suo grande amore nonché padre di suo figlio, Clara finalmente sembra reagire contro l’ennesima bugia raccontata da Alberto. La giovane, infatti, sembra aprire gli occhi sul perché il suo compagno voleva una sua intimità, indipendenza, ma soprattutto una nuova casa in cui vivere da solo e da non voler condividere con lei e suo figlio. Alberto, a questo punto, rimasto senza speranze e con la paura di perdere l’unica donna che mai realmente lo abbia amato, decide di giocarsi l’ultima carta per potersi far perdonare Clara, ovvero chiederle di sposarlo.

Ma quale sarà la reazione dell’ingenua biondina dal viso d’angelo a questa proposta ‘choc’? Lo scopriremo stasera nell’appuntamento giornaliero con la soap più seguita dal sud Italia.