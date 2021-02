Vola sui tetti di Roma un magnifico messaggio aereo che ha emozionato davvero tutti: Can Yaman ha fatto una proposta alla sua fidanzata, Diletta Leotta.

Sono usciti allo scoperto solo poche settimane fa: Can Yaman e Diletta Leotta sono diventati ufficialmente una coppia, senza dubbio la più chiacchierata del 2021! L’attore turco e la conduttrice televisiva, volto noto di DAZN, sono stati più volte beccati insieme dai paparazzi: i due hanno poi deciso di uscire allo scoperto pubblicando la prima foto di coppia ad inizio febbraio. E’ stata una sorpresa vederli insieme per molti che immaginavano la Leotta single dopo aver chiuso la storia d’amore con Daniele Scardinia. E’ scoppiato l’amore ed a quanto pare i due fanno già progetti per il futuro? A darci questo indizio è un messaggio aereo che è volato poco fa sopra il cielo di Roma: il messaggio, firmato Can, ha lasciato tutti senza parole. Vi sveliamo subito cosa c’è scritto nel messaggio che non è sfuggito a nessuno!

Can Yaman e Diletta Leotta, il messaggio aereo lascia tutti senza parole: clamorosa proposta

E’ volato pochi minuti fa sui tetti di Roma un messaggio aereo davvero curioso. Ovviamente è balzato agli occhi di tutti perchè firmato Can. Non è solo questo il motivo per il quale tutti hanno fatto caso al messaggio: l’attore turco ha fatto una proposta di matrimonio alla sua nuova compagna? “Diletta mi vuoi sposare? Ti amo, Can” con un cuore è quello che si legge tra le nuvole sulla città della Capitale. Ovviamente in tantissimi hanno ripreso il messaggio aereo che è volato anche sopra la Casa del Grande Fratello VIP!

Tutti sono rimasti piuttosto spiazzati davanti questo aereo che è solito riportare i messaggi per i concorrenti del GF VIP. Questa volta non è indirizzato a nessuno dei protagonisti del reality: la proposta è per l’incantevole conduttrice sportiva, volto noto di DAZN. Se realmente è stato Can, cosa risponderà la sua bella Diletta? Non ci resta che attendere qualche nuova indiscrezione in merito!