Ricordate Floriana Secondi al Grande Fratello? Fu lei la vincitrice di quella terza edizione: aveva solo 25 anni, date un’occhiata!

Floriana Secondi è un famoso personaggio televisivo: il piccolo schermo l’ha vista per la prima volta in tv al Grande Fratello. Correva l’anno 2003 e quella edizione venne condotta per la prima volta da Barbara D’Urso: la conduttrice Mediaset prendeva il posto di Daria Bignardi ed aveva Marco Liorni nelle vesti di inviato. La casa in quell’anno venne ampliata, il gioco fu arricchito con nuovi meccanismi, come i premi per il ‘vincitore settimanale’. La terza edizione del GF è ricordata ancora oggi da molti per gli episodi di particolare rilievo e soprattutto per i concorrenti diventati famosissimi dopo l’esperienza nel reality. Sapete chi entrò nella Casa del GF in quella edizione? Il noto attore Luca Argentero: lui si classificò terzo! Vinse l’edizione la protagonista di questo articolo: Floriana Secondi, vittima di uno scherzo de Le Iene che andrà in onda martedì 16 febbraio 2021! Ricordate com’era la Secondi al GF?

Floriana Secondi, la ricordate al Grande Fratello? Aveva 25 anni

E’ stata la vincitrice del Grande Fratello, nella terza edizione condotta da Barbara D’Urso. Floriana Secondi ebbe un successo enorme: il suo carattere esplosivo conquistò i voti ed i cuori dei telespettatori. Quando Floriana ha vinto il Grande Fratello aveva 25 anni e lavorava come barista. Guardate com’era la donna nella Casa più spiata d’Italia:

Con Floriana, vivevano nella Casa del GF Victoria Pennington, Marianella Bargilli, Luca Argentero, Claudia Bormioli, Manila Barbati, Pasquale Laricchia, Fedro Francioni, Angela Sozio, Andrea Francolino, Raffaello Orselli, Sergio Squillacciotti, Marika Suppa, Massimo Zino ed Erika Terzi. La finale di quella edizione fece numeri pazzeschi in tv: fece registrare oltre 10 milioni di spettatori con un 45,11 % di share! E’ stata quella un’edizione davvero pazzesca, per molti indimenticabile.