GF Vip, è bufera: la frase della concorrente indigna il web, rischio squalifica? Ecco cosa è successo nelle ultime ore.

Manca sempre meno al gran finale del GF Vip 5. L’ultima puntata del reality show di Canale 5 andrà in onda lunedì 1 marzo e il gioco, ormai, è diventato davvero duro. In nomination, fino a venerdì, due vere e proprie colonne di questa edizione, Stefania Orlando e Giulia Salemi: la meno votata delle due dovrà lasciare la casa proprio ad un passo dalla finale. Nel frattempo, però, sul web è nata una nuova bufera. Al centro delle critiche ci è finita Samantha De Grenet, in seguito ad una frase pronunciata durante una conversazione in veranda con altri concorrenti. Ecco cosa è successo qualche ora fa.

GF Vip, è bufera: la frase di Samantha De Grenet indigna il web, i telespettatori chiedono la squalifica

Non è la prima volta che, attraverso i social, i telespettatori chiedono la squalifica di un concorrente di un reality. È successo anche qualche ora fa, per via di una frase pronunciata da Samantha De Grenet all’interno della casa del GF Vip. La concorrente, in veranda con altri coinquilini, ha commentato la memoria di Andrea Zelletta con parole che non sono passate inosservate. Quando il concorrente ha dimostrato di ricordare perfettamente i meccanismi della finale dell’anno scorso, Samantha ha chiesto: “Come fai a ricordare tutto? Sembri autistico in questo momento”. Una frase che ha urtato la sensibilità di molti telespettatori, che hanno mostrato la loro indignazione sui social. Ecco il momento, condiviso da TV Blog:

“Sembri un autistico”.

A dirlo è Samantha de Grenet durante una conversazione con Andrea Zelletta nella casa del #GFVIP 😨

Uno scivolone che potrebbe costare caro alla concorrente a pochi giorni dalla finale. 😦@GrandeFratello Cosa ne pensate? pic.twitter.com/G2OJ06NeCV — Tvblog.it (@tvblogit) February 16, 2021

La produzione deciderà di prendere provvedimenti per la concorrente? Non ci resta che attendere le prossime ore per scoprirlo. Se così non dovesse essere, Samantha sarebbe davvero a un passo dalla finale. Finale che, come abbiamo detto, si terrà il 1 marzo: chi riuscirà ad accedervi oltre a Dayane Mello, Pierpaolo Pretelli e Tommaso Zorzi. I concorrenti sono davvero agguerriti e indovinare non è semplice! Non ci resta che seguire le prossime puntate per tutte le novità, direttamente dalla casa più spiata della tv! E voi, per chi farete il tifo?