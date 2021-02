Lutto nel mondo del cinema: si è spento all’età di 82 anni Sandro Dori

Il mondo del cinema piange la morte di Sandro Dori, l’attore che ha interpretato il Dottor Zucconi in Il medico della mutua: l’artista si è spento all’età di 82 anni.

Il mondo del cinema ha detto addio a Sandro Dori, l’attore e doppiatore italiano, pseudonimo di Alberto Schiappadori. Il famoso personaggio della televisione e del cinema italiano si è spento all’età di 82 anni: il funerale si è svolto oggi nella Parrocchia di San Giuseppe di Santa Marinella a Roma, fa sapere Il Messaggero. Sandro Dori è il celebre attore cinematografico , noto al grande pubblico per aver interpretato il ruolo del dottor Zucconi in Il medico della mutua, il film diretto da Luigi Zampa ed interpretato da Alberto Sordi. Nato ad Ostiglia (Mantova) nel ’38, iniziò la carriera nella prima metà degli anni ’60: ha alternato, durante la sua carriera, l’attività di attore cinematografico a quella teatrale e al doppiaggio.

Sandro Dori, pseudonimo di Alberto Schiappadori, si è spento all’età di 82 anni: l’attore ha interpretato il celebre ruolo del Dottor Zucconi in Il medico della mutua. Era l’uomo perfido nel film del 1968, uno dei colleghi di Guido Tersili: lo stesso ruolo tornò ad interpretarlo nel sequel Il prof. dott. Guido Tersilli primario della clinica Villa Celeste convenzionata con le mutue.

L’attore e doppiatore lascia un enorme vuoto nel mondo del cinema e del teatro: l’artista ha lavorato con registi noti ed apprezzati come Dario Argento, Mario Monicelli, Carlo Vanzina, Pupi Avati, Roberto Rossellini, Vittorio De Sica. Nella prima metà degli Anni Duemila lo abbiamo visto nel piccolo schermo: ha interpretato il ruolo di un frate nella pubblicità di un noto sciroppo per la tosse.

Doppiaggio

Come già spiegato, Sandro Dori è stato anche un famoso doppiatore: ha prestato la voce al cinema, in televisione ed anche ai cartoni animati. E’ lui, ad esempio la voce di Padre Cobra in Ken il Guerriero.