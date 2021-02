GF Vip, il gesto inaspettato del marito di Maria Teresa Ruta: c’entrano Stefania Orlando e Tommaso Zorzi; ecco cosa è apparso sui social qualche ora fa.

Manca sempre meno alla finale del GF Vip. Lunedì 1 marzo scopriremo chi sarà il vincitore di questa lunga e interessante edizione del reality show di Canale 5. Nel frattempo, puntata dopo puntata, nuovi concorrenti conquistano la finale: dopo Dayane Mello e Pierpaolo Pretelli, è stata la vota di Tommaso Zorzi, terzo finalista ufficiale. Chi invece ha dovuto dire addio alla finale proprio a pochi giorni dal termine del reality è Maria Teresa Ruta, una delle protagoniste assolute di questa edizione. La conduttrice è stata eliminata nell’ultimo televoto e, secondo molti, il comportamento di Tommaso Zorzi e Stefania Orlando ha influito sull’andamento delle votazioni. Nelle ultime settimane, infatti, pare che i concorrenti si siano allontanati dalla loro amica. A ribadirlo è stata proprio Maria Teresa, che ieri sera è entrata in casa per un confronto proprio con loro. Un confronto durante il quale Maria Teresa ha rivelato di aver visto alcune clip in cui i suoi ex coinquilini le parlano alle spalle. Ebbene queste clip sono state pubblicate dal marito Roberto, poche ore fa su Instagram. Diamo un’occhiata.

GF Vip, il gesto inaspettato del marito di Maria Teresa Ruta: il video su Tommaso Zorzi e Stefania Orlando

Durante il confronto con Tommaso e Stefania, Maria Teresa ha parlato di alcune clip, in cui ha visto i suoi amici parlare male di lei. Alle sue parole, sia Tommaso che Stefania sono rimasti spiazzati, ammettendo di non sapere nulla di queste parole. Qualche ora fa, però, il marito di Maria Teresa ha pubblicato un video che è una vera e propria raccolta di tutti i momenti in cui i due concorrenti hanno commentato gli atteggiamenti di Maria Teresa, nell’ultima settimana. “Alla ricerca della memoria perduta. Quando il gioco si fa duro io…rido!”, scrive Roberto. Ecco il video:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Roberto Zapp (@roberto.zapp)

Come specificato nelle stories poco dopo, Roberto sottolinea di non voler attaccare Stefania e Tommaso, per i quali prova stima, ma di aver pubblicato il video per provare la sincerità di Maria Teresa. “Ho pubblicato il video perché spesso Maria Teresa è stata presa per fantasiosa/bugiarda e quasi anche ieri sera si negavano alcune cose.