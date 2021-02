Situazione incresciosa per Romina Power ed Al Bano Carrisi, sono stati costretti ad annunciarlo: ecco cos’è successo

Al Bano e Romina sono stati una delle coppie più amate del mondo della musica. La loro storia d’amore ha fatto sognare milioni e milioni di italiani. I due si sono sposati nel 1970 e in seguito hanno avuto quattro figli: Ylenia, Jari, Cristel e Romina Jr. Il loro matrimonio fu sconvolto da una tragica notizia, la presunta morte della primogenita Ylenia, scomparsa tra il 31 dicembre 1993 e il 1° gennaio 1994 in circostanze misteriose mentre si trovava a New Orleans. I due si separarono ufficialmente cinque anni dopo ed hanno poi divorziato legalmente il 20 luglio 2012. I due hanno poi intrapreso strade e percorsi artistici diversi, ma di recente sono tornati insieme, almeno artisticamente. La coppia è tornata ad esibirsi insieme sul palco, facendo gioire migliaia e migliaia di fan.

Romina Power e Al Bano, situazione incresciosa: cos’è successo

Il mondo della musica è fermo ormai da più di un anno. La pandemia di Covid-19 ha bloccato concerti ed eventi, sia all’aperto che al chiuso. I lavoratori dello spettacolo hanno spesso manifestato il loro dissenso nei confronti del governo. Essi si sentono abbandonati e soprattutto non riescono a vedere la luce in fondo al tunnel. Tra gli artisti colpiti dalla pandemia ovviamente ci sono anche Romina Power e Al Bano Carrisi. I due, ormai riunitisi nuovamente sul palco, sono stati costretti a rinviare tantissimi concerti. Di recente, la Power ha dovuto dare una brutta notizia ai suoi fan.

Sul suo account Instagram, la Power ha pubblicato una brutta notizia per i fan esteri, in particolare per quelli rumeni. La coppia, infatti, aveva in programma un concerto a Bucarest, purtroppo rimandato causa Covid-19. Di recente, la cantante ha scritto sui social: “Concerto in Romania rimandato dall’anno scorso. Speriamo che a Novembre si possa finalmente fare”. La coppia non vede l’ora di tornare sul palco per cantare a squarciagola insieme ai propri fan. Al Bano e Romina hanno un seguito internazionale e anche in Romania sono molto amati.