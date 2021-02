Pioggia di like su Instagram per Barbara D’Urso che tramite il suo profilo fa una dolcissima dedica ad uno dei suoi più grandi amori.

Barbara D’Urso, regina incontrastata della tv è una donna dal temperamento molto forte, ma capace di grandi slanci di dolcezza. La celebre conduttrice, al secolo Maria Carmela D’urso è nata a Napoli da padre lucano e madre calabrese. Da donna del sud è molto attaccata ai valori ed alle tradizioni e lo dimostra ogni volta nei suoi programmi, che ama concludere con la frase “Il mio cuore è vostro, prima dei miei figli e poi vostro”. Tutti sanno che l’infanzia della D’Urso non è stata affatto semplice, dato il gravissimo lutto che l’ha colpita a soli 11 anni, quando sua madre purtroppo venne a mancare. Un dolore mai dimenticato, di cui la regina di Cologno Monzese ha parlato più volte nel corso di tante interviste. Ha 5 fratelli: Daniela e Alessandro, nati come lei dal primo matrimonio di suo padre, e Riccardo, Fabiana ed Eleonora, nati quando l’uomo si è risposato. Barbara ha due figli avuti con il produttore cinematografico Mauro Berardi. Giammauro ed Emanuele. Gianmauro, 34 anni, è un medico chirurgo mentre Emanuele Berardi è un fotografo e videomaker. Protagonisti della dedica su Instagram, proprio uno di loro due insieme ad un altro affetto fondamentale nella sua vita. Scopriamo di chi si tratta.

Barbara D’Urso, la dedica speciale sui social: pioggia di like e commenti

Attivissima sui social, Barbara ha pubblicato proprio in queste ore uno scatto nostalgico che ritrae suo padre con in braccio suo figlio. I tre si trovano insieme e la celebre presentatrice appare giovanissima e bella come ora. Il nonno è ritratto mentre dà il latte al nipotino. A corredo dell’immagine, queste parole: “Manchi papà”.

Uno degli amori della vita di Barbara D’Urso, sempre presente nei suoi ricordi.