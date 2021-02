Dopo la sua clamorosa uscita dal GF Vip venerdì scorso, Maria Teresa Ruta rivela dove la ritroveremo in tv: accadrà molto presto.

La sua è stata una di quelle eliminazioni talmente inaspettate che resterà nella storia del GF Vip. Maria Teresa Ruta ha dovuto abbandonare la Casa di Cinecittà dopo aver superato circa 20 nomination. Solare, esuberante, energica e sempre sorridente, la giornalista è stata un personaggio chiave all’interno del cast di questa edizione. Amata e criticata proprio perché ritenuta troppo diplomatica e poco chiara nell’esporre le sue idee, la Ruta è stata eliminata al televoto lunedì scorso contro Samantha De Grenet. Mille polemiche hanno seguito la sua uscita: c’è chi ritiene sia stata colpa della nomination di Tommaso Zorzi e chi ritiene che sia stato il pubblico a non apprezzare il suo non volersi esporre mai nelle dinamiche del gioco. Fatto sta che il GF Vip ha perso una colonna portante di questa lunga e travagliata edizione, ma la Ruta è pronta a tornare in tv, scopriamo insieme quando.

Maria Teresa Ruta, pronta a tornare in tv: l’annuncio che rende felici i fan

Tornata da qualche giorno sui social, la bionda giornalista ha ripreso il suo stile di vita movimentato come nella Casa del GF Vip. Nonostante non abbia nascosto la sua delusione verso i suoi amici più stretti all’interno del reality Mediaset, il sorriso di certo non le manca. Tutti ricorderanno la visita che l’ex gieffina ha dedicato a Tommaso Zorzi e Stefania Orlando nella Casa, lunedì scorso. Un incontro in cui non è mancata la commozione, ma anche il risentimento per quanto accaduto. La Ruta ha accusato i suoi compagni di aver parlato alle sue spalle invece di chiarire direttamente con lei. Ad ogni modo, Maria Teresa è pronta a tornare in tv, come ha annunciato poche ore fa su Instagram. Oltre a rivederla ovviamente domani sera in studio al GF Vip, ha fatto sapere che nella giornata di oggi ha registrato la prossima puntata di Verissimo e che domenica sera sarà a Live – Non è La D’Urso.

Non perdetevi quindi questi appuntamenti, avremo certamente l’opportunità di capire tante altre cose di questa concorrente che ha segnato l’attuale edizione del GF Vip.