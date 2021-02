Elisabetta Gregoraci, la ricordate a Miss Italia? Aveva quasi 17 anni; lo scatto apparso sui social.

È stata una delle protagoniste assolute di questa edizione del GF Vip. Parliamo di Elisabetta Gregoraci, che, nonostante abbia lasciato il reality a inizio dicembre, fa ancora parlare tantissimo di sé, nella casa e fuori. Un’esperienza bellissima, quella della showgirl, nella casa più spiata della tv: la sua prima esperienza in un reality show. Un percorso al termine del quale la Gregoraci ha conquistato un vero e proprio esercito di fan. Che la seguono e la supportano giorno dopo giorno: nonostante non sia in casa da mesi, a Cinecittà continuano a volare aerei dedicati a lei! E, anche sui social, Elisabetta può contare su una marea di fan, per la precisione 1 milione d 700 mila su Instagram. Ed è proprio nelle sue stories che, qualche ora fa, la conduttrice ha pubblicato uno scatto che non è passato inosservato. Si tratta di una foto ricordo del passato, quando a quasi 17 anni ha partecipato a Miss Italia. Guardiamola insieme!

Per restare sempre aggiornato, seguici anche sul nostro canale ufficiale di Instagram —–> CLICCA QUI

Elisabetta Gregoraci, spunta la foto del passato: eccola quasi 17enne a Miss Italia

Tutti pazzi per EliGreg! Elisabetta Gregoraci è stata una delle concorrenti più amate di questa lunghissima edizione del GF Vip, che si concluderà il 1 marzo. Sui social, la showgirl calabrese ha tantissimi fan che la sostengono. E con loro, attraverso Instagram, la Gregoraci condivide foto e video delle sue giornate. E non mancano foto ricordo, come quella apparsa nelle stories qualche ora fa. Si tratta di uno scatto risalente al periodo di Miss Italia, quando Elisabetta aveva quasi 17 anni. Curiosi di vederla? Ecco lo scatto apparso su Instagram:

Eh si, è proprio il caso di dirlo: Elisabetta era meravigliosa sin da ragazzina! E voi, cosa aspettate a seguirla su Instagram? Il suo profilo è ricco di contenuti super interessanti. Non ve ne pentirete!

Il televoto tra Stefania e Giulia è bloccato

Intanto, al GF Vip è in atto un vero e proprio caso: da ieri sera, il televoto online è sospeso e i telespettatori non riescono ad esprimere la propria preferenza tra Stefania Orlando e Giulia Salemi. Cosa accadrà nelle prossime ore? Come ha dichiarato Parpiglia a CasaChi, sapremo tutto domani, durante la puntata in diretta. Non ci resta che attendere qualche ora!