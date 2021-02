GF Vip, perché il televoto è stato sospeso? Parla Gabriele Parpiglia

GF Vip, perché il televoto tra Stefania Orlando e Giulia Salemi è stato sospeso? Parla Gabriele Parpiglia, ecco cosa è successo.

Sono ore di vero caos, quelle che stanno vivendo i telespettatori del GF Vip. Telespettatori che, da lunedì sera, sono impegnati a salvare il proprio concorrente preferito, attraverso il consueto televoto. Una sfida tra giganti, questa: a scontrarsi sono due colonne di questa edizione del reality, Stefania Orlando e Giulia Salemi. Entrambe possono contare su una vera e propria schiera di fan, che ce la stanno mettendo tutta per far proseguire questa avventura alla loro beniamina. Da ieri sera, però, è nato un problema piuttosto importante: il televoto online è stato temporaneamente sospeso! Gli utenti, quindi, non riescono a votare né attraverso il sito ufficiale del GF, né tramite l’applicazione. L’unica modalità ancora consentita è quella degli sms, che sono però a pagamento. Cosa c’è dietro questo imprevisto? A parlare del problema è stato Gabriele Parpiglia, durante una diretta di CasaChi con Sonia Lorenzini. Ecco cosa è emerso.

GF Vip, perché il televoto è stato sospeso? Le parole di Gabriele Parpiglia

Il televoto tra Giulia Salemi e Stefania Orlando si sbloccherà entro domani sera? È quello che si chiedono i milioni di telespettatori che stanno votando nelle ultime ore. Da ieri sera, infatti, non è possibile esprimere la propria preferenza né attraverso il sito che attraverso l’app, ma soltanto attraverso gli sms. Un problema che ha fatto indispettire tantissimi telespettatori, che si chiedono cosa ne sarà della votazione. Ebbene, in diretta a CasaChi qualche ora fa, Gabriele Parpiglia ha introdotto l’argomento con l’ospite della puntata Sonia Lorenzini. Qual è il motivo della sospensione del televoto? Questo non è stato chiarito, ma Parpiglia ha dichiarato che lo scopriremo domani sera, durante la puntata. Ascoltate le sue parole:

VIDEO | Parpiglia e Sonia sul televoto bloccato #tzvip pic.twitter.com/7TbTB9GFBr — Tommaso Zorzi News (@infotommizorzi) February 18, 2021

Secondo la Lorenzini, dietro alla interruzione del televoto potrebbe esserci un provvedimento per Samantha De Grenet, che nelle scorse ore si è lasciata andare ad alcune frasi che hanno indignato il web. Come già accaduto in passato, la concorrente potrebbe essere inserita nel televoto in corso? Parpiglia, però, si è limitato a dire che sapremo tutto domani sera. Cosa accadrà, quindi, nelle prossime ore? Il televoto si sbloccherà o il problema persisterà? Non ci resta che attendere domani sera per scoprire tutte le novità del reality più spiato della nostra tv. E voi, state votando? Chi vorreste ancora in casa tra Stefania e Giulia?