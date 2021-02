Un caso Covid in casa Sanremo 2021 è stato registrato ieri: Moreno della band Extraliscio è risultato positivo al tampone effettuato, come da protocollo, prima di accedere al Teatro Ariston.

Il Festival di Sanremo 2021 fa i conti con il primo caso di Coronavirus. Il tampone di uno dei membri del cast dello show che parte il 2 marzo è risultato positivo. Moreno Conficconi degli Extraliscio, la band in gara tra i Big del Festival, è risultato positivo al tampone prima di accedere al Teatro Ariston: la notizia la riporta Il SecoloXIX. La quarantena è ovviamente scattata per tutta la band così come è partito il tracciamento dei possibili contatti avuti dagli artisti prima di accedere al Teatro Ariston. Ora parte la lotta contro il tempo per la band: lo spiacevole esito arriva a due settimane dall’inizio del Festival. Cosa succederà adesso? Saranno in quarantena per 10 giorni: dopo un tampone negativo, gli Extraliscio potrebbero rientrare in gara. Se così non fosse, la band potrebbe essere esclusa.

Sanremo 2021, primo caso Covid tra i Big: Moreno Conficconi positivo al tampone

Moreno Conficconi, noto anche come Moreno il biondo, è il musicista che con Mirco Mariani e Mauro Ferrara, nel 2014, ha fondato gli Extraliscio. Presentano al Festival di Sanremo 2021 il brano ‘Bianca luce nera’ con il feat Davide Toffolo. Purtroppo ieri, mercoledì 17 febbraio, prima di accedere al Teatro Ariston, uno dei membri della band è risultato positivo. Moreno Conficconi, il Biondo, ha contratto il virus che sta mettendo in difficoltà il mondo intero da circa un anno. A due settimane dall’inizio del Festival, la band a Sanremo rischia: è partita la quarantena di 10 giorni. La band spera in un esito negativo al prossimo tampone molecolare per entrare in gara sul filo di lana.

Il Festival fa i conti con il Covid a poche settimane dal suo inizio: come da protocollo, per tutti gli artisti prima di accedere al Teatro è previsto il tampone. Auguriamo alla band una pronta guarigione!