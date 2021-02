In questa foto, la famosissima conduttrice è soltanto una bambina: siete riusciti a riconoscerla? È di una dolcezza davvero incredibile.

Guardate bene questa foto: siete riusciti a riconoscerla? Ebbene: vi stiamo parlando di una famosissima conduttrice da bambina. Si, avete letto proprio bene. Rappresentata in questa foto con un incantevole abito di Carnevale è l’amatissima colonna portante di numerosi programmi di successo. Ecco, ma di chi stiamo parlando esattamente? Ovviamente, vi sveleremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Anche se, ve lo anticipiamo, se voi riusciste a guardare con attenzione la foto in ogni sua minima sfaccettatura, non avreste alcuna difficoltà a capire di chi stiamo parlando. Sapete perché? La risposta è davvero semplice: non soltanto perché, per tantissimi anni, è stato il volto di riferimento di diversi programmi televisivi, ma anche perché la giovanissima conduttrice decanta di un successo davvero clamoroso. Ecco, ma di chi stiamo parlando esattamente? Siete proprio curiosi di saperlo? Scopriamo insieme ogni cosa.

Avete riconosciuto questa conduttrice da bambina? È proprio lei!

Soltanto pochissimi giorni fa, in un nostro recentissimo articolo, vi abbiamo parlato di un’altra conduttrice super amata vestita da Carnevale, adesso, invece, ve ne parleremo di un’altra davvero incredibile. Ecco, ma voi siete riusciti a capire di chi stiamo parlando esattamente? Come dicevamo precedentemente, è un’amata conduttrice. E, soprattutto, è stata la colonna portante di diversi programmi televisivi di successo. Certo, attualmente non è più una presenza fissa sul piccolo schermo. Perché, come svelato dalla diretta interessata, ha preso questa decisione per amore, data l’emergenza sanitaria che stiamo vivendo. Eppure, il suo successo è davvero clamoroso. Ecco, ma a chi facciamo riferimento? Volete saperne di più? Bene: ci pensiamo noi a svelarvi qualche piccolo indizio. Se, ad esempio, vi dicessimo che nel suo curriculum la conduttrice vanta la conduzione di ‘Detto Fatto’ e ‘Vieni da Me’, vi risulterebbe più facile sciogliere ‘l’indovinello’. Beh, sarebbe davvero impossibile non farlo, avete ragione. Ebbene, questa bellissima conduttrice da bambina è proprio lei: Caterina Balivo.

Avevate indovinato fosse lei? Diteci la verità: non è identica?!