Uomini e Donne, gesto inaspettato per Sophie: è successo subito dopo la scelta, andata in onda nella puntata di oggi, 19 febbraio.

Oggi, 19 febbraio 2021, è andata in onda una nuova puntata di Uomini e Donne. Una puntata speciale: finalmente, abbiamo potuto seguire la scelta della tronista Sophie Codegoni. Una scelta super emozionante, che si è conclusa con un meraviglioso lieto fine: la sua scelta Matteo Ranieri ha detto si! Una pioggia di petali rossi ha invaso lo studio e la nuova coppia si è unita in un dolcissimo abbraccio. Ma non è stata l’unica bellissima sorpresa per Sophie: per la tronista un regalo inaspettato dietro le quinte. Scopriamo chi è il mittente!

Uomini e Donne, gesto inaspettato per Sophie: un regalo speciale per la tronista

Una puntata ricca di emozioni, quella di Uomini e Donne che è andata in onda oggi. Una puntata dedicata alla scelta della bellissima Sophie. Un lieto fine meraviglioso per la tronista, che ha iniziato una storia d’amore con Matteo. Una coppia che fa già impazzire i telespettatori, che hanno sognato per mesi con il percorso tra i due protagonisti. E, per Sophie, un’altra meravigliosa sorpresa: dopo la puntata, Gemma Galgani ha postato delle stories dolcissime. La protagonista del trono Over, infatti, ha regalato un peluche alla tronista, con una lettera ricca di parole bellissime. Un augurio speciale per la giovane Sophie da parte di Gemma, che come il pubblico si è emozionata con il percorso della tronista. Un regalo super gradito da Sophie, che spende parole bellissime per la Galgani, una donna piena di vita e innamorata dell’amore.

Insomma, un lieto fine da favola per la bellissima Sophie. Dopo mesi di indecisione tra Giorgio e Matteo, è stato quest’ultimo ad avere la meglio, conquistando definitivamente il cuore della tronista. E voi, siete felici della scelta della tronista? Vi piacciono Sophie e Matteo insieme? Noi non possiamo che augurare loro tutta la felicità del mondo!