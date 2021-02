Nel corso della quarantunesima puntata del GF Vip, Alfonso Signorini ha svelato il motivo del televoto sospeso di questi ultimi giorni.

Mancano pochissimi giorni alla grandissima e tanta attesa finale del Grande Fratello Vip, eppure i colpi di scena non cessano affatto a fermarsi. Attualmente al televoto due colonne portanti della casa più spiata d’Italia, negli ultimi giorni, si è verificato qualcosa che non era mai accaduto prima. Per diversi giorni, come raccontato anche in diversi nostri articoli, il ‘ballottaggio’ tra Stefania Orlando e Giulia Salemi è stato sospeso. Ecco, ma perché? Perché, quindi, a distanza di pochissimi giorni dalla finale, il televoto è stato clamorosamente sospeso? Qualche provvedimento disciplinare in corso? Assolutamente no! A rivelare ogni cosa, qualche ora fa, è stato Gabriele Parpiglia. Adesso, invece, è stato proprio Alfonso Signorini. Ancora prima di poter ‘entrare’ nella casa e salutare i suoi Vipponi, il padrone di casa non ha affatto potuto fare chiarezza in merito. E, soprattutto, perché la produzione ha deciso di prendere questa importante decisione. Scopriamo insieme le sue parole nel minimo dettaglio.

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui

Alfonso Signorini svela il motivo del televoto sospeso, la rivelazione al GF Vip: cos’è successo

Perché, quindi, a distanza di pochissimi giorni dalla nuova diretta del GF Vip e, soprattutto, nel vero e proprio pieno di voti, si è decisi di sospendere il televoto? È questa la domanda che, in questi ultimi giorni, tutti noi ci siamo fatti. Ecco, ma volete davvero saperne il motivo? A svelare ogni cosa nel minimo dettaglio, come dicevamo precedentemente, è stato proprio la colonna portante del reality. Appena aperta la quarantunesima diretta e, soprattutto, ancora prima di poter entrare nella casa per salutare i concorrenti rimasti in gioco, Alfonso Signorini non ha affatto potuto fare a meno di svelare il reale motivo di questa clamorosa decisione. Stando a quanto si apprende dalle sue parole, sembrerebbe che la produzione abbia deciso di sospendere il televoto tra Giulia Salemi e Stefania Orlando per la numerosa consistenza di voti irregolari. ‘Mole anomala di voti pervenuti alla piattaforma’, inizia a dire la colonna portante del reality. Spiegando, quindi, le reali motivazioni di questa incredibile sospensione del televoto. ‘Conseguentemente l’attività è stata sospesa per il tempo necessario per ripristinare il corretto funzionamento a garanzia dei concorrent e di voi telespettatori, ha continuato a leggere in diretta televisiva il buon Signorini.

‘Come sempre, tutte le operazioni di televoto si sono svolte alla presenza di un notaio che ne certifica l’assoluta correttezza’, conclude Alfonso Signorini. Insomma, le parole del conduttore televisivo sono davvero molto chiare. Avevate pensato fosse una cosa del genere?