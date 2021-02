Nel corso della quarantunesima puntata del GF Vip, c’è stato un duro scontro tra Dayane e Rosalinda: la loro amicizia è al capolinea?

Una quarantunesima puntata del GF Vip, che, come annunciato, si prevedeva ricca di colpi di scena. E, in effetti, è stato proprio così. Non soltanto, ad inizio diretta, Alfonso Signorini ha voluto fare chiarezza sul ‘caso’ televoto sospeso, ma c’è stato anche un furioso scontro tra Rosalinda Cannavò e Dayane Mello. Tra le due giovanissime ragazze, lo sappiamo benissimo, si è creato, sin dal primo momento, uno splendido rapporto d’amicizia. Per ben cinque mesi, infatti, le due si sono supportate e sopportate. Eppure, sembrerebbe che, in questo ultimo periodo, le cose tra di loro non stiano andando per il verso giusto. Il motivo? Sembrerebbe che a scatenare l’allontanamento tra le due gieffine sia stato la storia d’amore tra la giovane Cannavò ed Andrea Zenga. È proprio per questo motivo che, nel corso dell’appuntamento di Venerdì 19 febbraio, Alfonso Signorini non ha affatto potuto fare a meno di toccare l’argomento. Risultato? La risposta è davvero semplice: sembrerebbe proprio che l’amicizia tra loro sia giunta al capolinea. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

GF Vip, scontro tra Dayane e Rosalinda in diretta: amicizia al capolinea? Cos’è successo

A distanza di ben cinque mesi dall’inizio del loro percorso all’interno della casa del GF Vip e, soprattutto, della loro splendida amicizia, sembrerebbe che tra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò non ci sia più nulla da fare. Sembrerebbe proprio che la storia appena iniziata con Andrea Zenga e un spiccato avvicinamento a Samantha De Grenet, sia stata la classica goccia che ha fatto traboccare il vaso. Tra le due giovani ragazze, infatti, sembrerebbe proprio che il rapporto sia irrecuperabile. E che, purtroppo, dopo bene cinque mesi, debbano dirsi ‘addio’ per sempre. Ce lo testimonia, ad esempio, il furioso scontro che, nel corso della diretta di Venerdì 19 Febbraio, hanno dato origine. Chiamate in causa dal padrone di casa proprio per saperne di più, le due gieffine non se le sono affatto mandate a dire. Facendo chiaramente intendere che, fino a questo momento, non ci sia più nulla da fare tra loro. La loro amicizia è giunta al capolinea, quindi? Molto probabilmente, si! Anche perché, diciamoci la verità, la modella brasiliana è stata molto chiara a tal proposito. Ovviamente, al momento, non sappiamo cosa succederà tra di loro. Una cosa, però, è certa: tra dieci giorni il reality finirà. C’è, quindi, la serie possibilità che tra le due possa ritornare il sereno al più presto? Noi ce lo auguriamo! Anche perché, diciamoci la verità, le due insieme erano una vera e propria forza della natura.

‘Ci sono tante cose di lei che non i quadrano’, ha detto Dayane Mello su Rosalinda Cannavò. Cosa succederà ancora? Staremo a vedere!