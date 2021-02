Dayane Mello spiega i motivi del suo allontanamento da Rosalinda Cannavò: ecco le parole durissime della concorrente, finalista, del GF VIP.

Nella Casa del GF VIP l’atmosfera è sempre piuttosto calda. Sono giorni altalenanti per le due protagoniste del reality, nell’edizione in corso. Parliamo di Rosalinda Cannavò e Dayane Mello che negli ultimi giorni da migliore amiche si sono trasformate in quasi nemiche. La love story nata tra l’attrice ed Andrea Zenga ha fatto storcere il naso alla brasiliana: il primo battibecco è nato proprio a causa del nuovo rapporto instaurato dalla Cannavò. Dopo un abbraccio ‘chiarificatore’, è tornata di nuovo la tempesta: proprio ieri Rosalinda ha avuto uno sfogo in seguito ad un altro scontro con Dayane. La concorrente è scoppiata in lacrime ed ha confessato di trovarsi in una situazione troppo difficile: “Voglio andare a casa” sono state le parole di Rosalinda. Dayane pochi minuti fa ha avuto uno sfogo con Samantha De Grenet in seguito i piccoli inconvenienti con la sua, ormai ex, amica. Sentite le parole della modella brasiliana.

GF VIP, Dayane Mello: “Non voglio più vederla”, parole durissime

Dayane Mello ha usato parole piuttosto spiazzanti nelle ultime ore. La concorrente ha respinto l’invito di Samantha De Grenet a considerare la sofferenza di Rosalinda. “Non me ne frega niente, è da mesi che vedo questa faccia. Sono stanca. Ogni cosa non va bene” ha spiegato la Mello. “Io sto benissimo, non mi dispiace. Sono stanca di vedere la sua faccia triste, la sua malinconia” ha aggiunto la modella brasiliana con toni molto decisi. “Non dipende da me la sua felicità, deve essere felice da sola“.

Samantha le ha ricordato che ha vissuto attimi davvero dolorosi: diverse settimane fa è morto il fratello di Dayane, Lucas Mello, in un incidente stradale. “I tuoi sono problemi veri, uno sta male veramente. Quando succedono cose brutte tu ti rendi conto chi ti è vicino” sono state le parole della De Grenet. Quello di Dayane, ha provato a spiegare, è una sorta di ‘gesto d’amore’ perchè – ha spiegato – “Rosalinda sta vivendo un momento bello, deve trovare però la felicità da sola. Io sto soffrendo, lei deve vivere un momento bello ed io non voglio farne parte. Io mi prendo le distanze per proteggere me stessa“.