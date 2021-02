La stiamo ammirando nell’acclamatissima fiction “Che Dio ci aiuti”: “Ho un brutto ricordo di quegli anni”, l’episodio del passato di Irene Ferri che non ha dimenticato

Irene Ferri, classe 1972, nasce a Roma e coltiva la sua passione per la recitazione studiando al Centro sperimentale di Cinematografia. La sua carriera inizia presto, quando si cimenta nel ruolo di conduttrice per “A tutto Disney”. Prende poi parte a divere fiction, riscuotendo un notevole successo e a film per il grande schermo, dove mostra tutto il suo talento. Si cimenta anche in cortometraggi e nella conduzione televisiva, diventato un personaggio apprezzato dai telespettatori. Intervistata alcuni anni fa da “IoDonna” in occasione dell’uscita della serie “Immaturi”, Irene Ferri ha rievocato un episodio del suo passato che non ha dimenticato: “Ho un brutto ricordo di quegli anni”. Curiosi di scoprire cos’ha raccontato?

Irene Ferri, il ricordo dell’adolescenza: l’episodio di cui è stata protagonista

L’attrice si è detta felice di aver avuto la possibilità di rivivere “quel momento”, in un clima di divertimento, riferendosi al periodo scolastico. “Io ho un brutto ricordo di quegli anni. Ero al liceo Visconti di Roma in quarta ginnasio e amavo immensamente la mia classe. Poi un giorno accadde qualcosa. Io ho sempre avuto un carattere forte e reattivo…” ha raccontato. Un episodio che l’attrice sembra non aver dimenticato. “Be’, c’era un mio compagno di classe di madre americana. La professoressa di inglese, che era anche la vicepreside, lo interrogò e lo mandò al posto con 6” ha spiegato. A quel punto, Irene Ferri rivela di essersi alzata e aver tuonato: “Ma se lei valuta con un 6 lui che è per metà americano, noi che dovremo fare, spararci?”. Fu così, che si ritrovò rimandata a Settembre. “Finì che mi rimandarono a settembre con 5 in inglese e 5 in latino, bocciandomi con 4 e 4 a settembre. Una vera punizione. Io dovetti abbandonare la mia adorata classe soffrendo moltissimo” ha confessato.

Decisa e schietta già da giovanissima, la bellissima Irene Ferri!