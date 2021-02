Tommaso Zorzi è uno dei concorrenti del Grande Fratello Vip, ma sapete che lavoro fa suo padre? Scopriamolo insieme tutti i dettagli.

È la vera e propria anima di questo Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi. Iniziata la sua avventura nella casa più spiata d’Italia ad inizio Settembre scorso, il giovane influencer è riuscito a conquistare, sin dal primo momento, le simpatie di tutti. Non soltanto dei suoi compagni di viaggio, sia chiaro, ma anche di tutto il pubblico italiano. Tanto è vero che, proprio nel corso della puntata di Lunedì 15 Febbraio, il giovane Zorzi è stato eletto come terzo finalista di questa quinta edizione. Durante il suo percorso, Tommaso si è mostrato senza troppi filtri. Vera e propria colonna portante di tutta la casa, il buon milanese non ha mai nascosto di avere delle debolezze. Sarà per questo che il pubblico italiano ha deciso di premiarlo? Senza alcun dubbio, si! Fatto sta che quella che inizierà tra pochissimi istanti sarà una puntata davvero indimenticabile per Tommaso. Dopo aver incontrato sua sorella Gaia e la sua bellissima mamma Amanda, il giovane Zorzi, questa sera, incontrerà suo padre. Ecco, ma in attesa di poterlo vedere, siete curiosi di sapere cosa sappiamo esattamente di lui? E, soprattutto, il suo lavoro? Scopriamolo insieme!

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui

Chi è Lorenzo, il padre di Tommaso Zorzi: sapete che lavoro fa?

All’interno della casa del Grande Fratello Vip, Tommazo Zorzi si è completamente messo a nudo. E così oltre a parlare del suo incredibile rapporto con la sua mamma e sua sorella, l’influencer milanese non ha affatto potuto fare a meno di raccontare qualche dettaglio in più sul rapporto con suo padre. Ecco, ma sapete che, proprio nel corso della puntata di Venerdì 19 Febbraio, il terzo finalista del GF Vip avrà la possibilità di sentire la sua voce? Si, avete letto proprio bene: dopo il messaggio fattogli recapitare nella casa, Lorenzo Zorzi vorrà fare un’altra sorpresa a suo figlio. Ecco, ma in attesa di scoprire cosa accadrà esattamente durante il loro incontro, siete curiosi di sapere qualche cosa in più su di lui? Come dicevamo precedentemente, il padre di Tommaso Zorzi si chiama Lorenzo. Purtroppo, non abbiamo alcuna altra notizia da potervi dare in merito. L’uomo, a quanto pare, non avrebbe profili social. E le informazioni che ci sono su di lui in giro sono davvero pochissime. Siete, però, curiosi di sapere che lavoro fa? Stando a quanto si apprende da diverse notizie sul web, sembrerebbe che Lorenzo Zorzi sia amministratore delegato di alcune agenzie di comunicazione nel capoluogo lombardo. Più di questo, però, non possiamo dirvi. Perché sappiamo davvero ben poco.

Siete curiosi di sapere come andrà a finire tra Tommazo Zorzi e suo padre? Non ci resta che seguire l’appuntamento di questo sera!