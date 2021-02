Nella puntata di Sabato 20 Febbraio di Amici 2020, Lorella Cuccarini ha fatto un duro rimprovero alla sua ballerina: cos’è successo.

Una nuova puntata di Amici 2020 sta andando adesso in onda. Anche oggi, Sabato 20 Febbraio, il programma di Maria De Filippi continua a tenere compagnia il suo amato pubblico italiano. Regalando, tra l’altro, un appuntamento davvero imperdibile. Ricca di esibizioni utili per la corsa al serale, la puntata di quest’oggi non è affatto mancata di colpi di scena. Facciamo soprattutto riferimento al duro rimprovero che Lorella Cuccarini, subito dopo l’esibizione di una sua ballerina, le ha rivolto? Si, avete letto proprio bene: la professoressa di ballo non ha affatto potuto fare a meno di esprimere chiaramente la sua opinione sull’atteggiamento adottato dalla sua ballerina durante tutta la sua sospensione. Il rimprovero, ve lo assicuriamo, è stato davvero durissimo. E alla sua fine, ve lo anticipiamo, la Cuccarini ha deciso di sospenderle anche la maglia. Scopriamo insieme ogni cosa.

Lorella Cuccarini, il rimprovero alla ballerina di Amici 2020: cos’è successo

Continua la corsa al serale all’interno della scuola di Amici 2020. Tutti i ragazzi, al momento, continuano ad indossare la maglia dorata. Tutti, tranne Martina Miliddi. È proprio a lei che Lorella Cuccarini, subito dopo la sua esibizione, ha deciso di sospendere la maglia. E, soprattutto, di rivolgere un duro rimprovero. In particolare, sembrerebbe che la ballerina di danza latina abbia adottato un atteggiamento poco rispettoso nei confronti dei suoi compagni e di tutti coloro che lavorano. E che è proprio per questo motivo che è fortemente dispiaciuta. ‘Proprio in questa settimana in cui io avevo chiesto un cambio di mentalità, hai avuto un atteggiamento che io non avevo mai visto prima. Spiegami il motivo’, ha iniziato a dire Lorella Cuccarini alla giovane Martina. ‘Sei stata scostante. Umberto ha avuto grande difficoltà con te’, ha continuato a dire l’insegnante di ballo. Sostenendo che, tra l’altro, durante un momento di prove, Martina ha abbandonato lo studio. Ed è andata via. ‘Anche se non ti sei piaciuta, non puoi andare via. È un fatto di educazione’, ha continuato a dire la Cuccarini. Sottolineando, infine, che non è rimasta affatto soddisfatta dall’atteggiamento adottato da Martina. ‘Non era mai accaduto prima’, ha detto l’insegnante di ballo.

‘Se hai un problema all’interno della scuola, ne parliamo. Per oggi, Martina non va al serale. E le sospendo la maglia. Cambia atteggiamento’, ha concluso Lorella Cuccarini. Immediata sono state le parole di Martina. Che, con un filo di voce, ha detto di non essere stata bene. ‘Si parla. Altrimenti, passi dalla parte del torto. Se il tuo è un atteggiamento di chiusura, non lo posso accettare. È sbagliato’, ha chiosato. Cosa ne pensate?