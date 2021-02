Stando a quanto si apprende, sembrerebbe che un orchestrale di Sanremo 2021 sia risultato positivo al Covid: cosa accadrà adesso.

Mancano pochissime settimane all’inizio di questo Sanremo 2021. Esattamente da Martedì 2 Marzo fino a Sabato 6, la più grande manifestazione musicale del nostro paese farà trascorrere delle cinque serate davvero uniche ed inimitabili. Condotto per la seconda volta consecutiva dal grandissimo Amadeus, lo spettacolo dell’Ariston sarà, senza alcun dubbio, incredibile ed impressionante. Come lo è, ad esempio, tutto quello che sta accadendo in questi ultimi giorni ‘dietro le quinte’, del teatro. A distanza di qualche giorno dalla notizia della positività di un membro degli Extraliscio, poi rivelata falsa, sembrerebbe che se ne sia diffusa un’altra. Stando a quanto confermato da Fanpage, sembrerebbe che un orchestrale di Sanremo 2021 sia risultato positivo al Covid. A lanciare la notizia, da quanto si legge, sembrerebbe essere stato Il Messaggero. Ecco, ma cosa succederà adesso? Scopriamo insieme ogni cosa.

Orchestrale di Sanremo 2021 positivo al Covid: i dettagli

A lanciare la notizia dell’orchestrale di Sanremo 2021 positivo al Covid, come dicevamo precedentemente, è stato proprio il Messaggero. Stando a quanto si legge su Fanpage.it, sembrerebbe che sia stato proprio il quotidiano ad apprendere la notizia e che poi loro abbiano dato la conferma. Ecco, ma cos’è successo esattamente? Sembrerebbe che, subito dopo essersi sottoposto al tampono antigenico, quello dell’orchestrale è risultato immediatamente positivo. È proprio per questo motivo che sia a lui che a tutti coloro che hanno avuto rapporti con lui è scattata l’immediata quarantena. Cosa accadrà, però, adesso? beh, la risposta è davvero semplice: da quanto si legge, sembrerebbe che, entro oggi, tutti verranno sottoposti al tampone molecolare. Ed appena scoperti i risultati, si capirà come agire. Tanto può trattarsi di una falsa positività come Moreno Conficconi degli Extraliscio. Oppure di positività effettiva. Fatto sta che, da come si può chiaramente comprendere, c’è la necessità di capire come stanno realmente le cose. Ed, ovviamente, agire. Ecco, ma la domanda sorge spontanea: qualora l’orchestrale dovesse risultare effettivamente positivo, come ci si comporta? Purtroppo, verrà sostituito!

Cosa accadrà adesso, quindi? Al momento, non possiamo svelarvi nulla di più! Appena sapremo qualche cosa in più, ovviamente, sarete i primi ad essere informati.