Belen Rodriguez ospite a Verissimo, l’abito bianco in pizzo è meraviglioso: sapete quanto costa? Cifra da capogiro.

Oggi, 20 febbraio 2021, è andata in onda una nuova, ricchissima, puntata di Verissimo. Una puntata in cui Silvia Toffanin ha intervistato tantissimi ospiti: da Ilaria D’Amico a Maria Teresa Ruta, da Aiello a Rocco Casalino. Ma in studio c’è stata anche lei, la splendida Belen Rodriguez, raggiante più che mai. La showgirl argentina è in attesa del suo secondo bebè e ai microfoni di Verissimo ha raccontato i dettagli di questo periodo magico. Lo ha fatto con un abito incantevole, bianco, con dettagli in pizzo. Curiosi di sapere di più sull’incantevole look scelto da Belen per la puntata di oggi del talk di Canale 5? Vi sveliamo tutto subito.

Belen Rodriguez. l’abito indossato a Verissimo è spettacolare: sapete quanto costa? Il prezzo vi stupirà

Belen Rodriguez è più felice che mai. Dall’amore con Antonino Spinalbese nascerà presto una bambina, che si chiamerà Luna Marie. Ad annunciarlo è stata proprio lei, ospite nella puntata di Verissmo in onda oggi. Un’intervista da brividi, quella rilasciata da Belen, che si è raccontata a cuore aperto, svelando i dettagli di questo momento meraviglioso. E per la puntata di oggi, la bellissima argentina ha scelto un abito che lasciava intravedere il suo pancino, completamente bianco, ma caratterizzato da strisce verticali in pizzo floreale. Come riporta Fanpage.it, si tratta di un modello della collezione Resort 2021 di N.21. Un abito incantevole, con gonna asimmetrica che arriva fino al ginocchio: quanto costa? Sul sito ufficiale del brand il prezzo è di 1.200 euro! Una cifra notevole, per un abito che ha lasciato senza parole i telespettatori. A completare il look, sandali neri con tacco di Alexandre Birman e capelli legati in una coda. Che dire, come sempre Belen ha ipnotizzato il pubblico con la sua bellezza ed eleganza.

E voi, avete seguito questa puntata di Verissimo? È stata davvero ricca di sorprese ed emozioni uniche.