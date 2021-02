Attualmente, Ilaria D’Amico è felicemente fidanzata con Gianluigi Buffon, ma sapete chi è il suo ex compagno? Scopriamolo insieme.

È una delle più grandi ed apprezzate conduttrici televisive, Ilaria D’Amico. Ex colonna portante di Sky, la giornalista decanta di un successo davvero clamoroso. Ecco, ma cosa sappiamo esattamente su di lui? In un nostro recentissimo articolo, vi abbiamo parlato di un clamoroso retroscena riguardante il suo passato, è vero. Ma vi siete mai chiesti, ad esempio, cosa occorre sapere sulla sua vita privata? Attualmente, lo sappiamo benissimo, è felicemente fidanzata con Gianluigi Buffon. Eppure, vi siete mai chiesti se, prima di lui, ci fosse un ex compagno? Bene: ci pensiamo noi a svelarvi la verità. Ancora prima di innamorarsi dell’ex portiere della Nazionale e della Juventus, la D’Amico aveva un altro uomo. Ecco, ma la domanda sorge spontanea: chi è esattamente? Chi è colui che ha rubato il cuore della bella Ilaria ancora prima di Buffon? Scopriamo tutto quello che occorre sapere.

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui

Chi è l’ex compagno di Ilaria D’Amico?

È esattamente dal 2013 che Ilaria D’Amico è felicemente fidanzata con Gianluigi Buffon. Conosciutisi ed innamoratosi, i due formano da quell’anno una delle coppie più belle della televisione italiana. Ecco, ma cosa sappiamo esattamente della sua vita privata pregressa? Se dal 2013, quindi, la giornalista e conduttrice è la partners dell’ex calciatore e portiere della Nazionale e della Juventus, cosa sappiamo sul suo ex compagno? In particolare, chi è esattamente? Sappiamo benissimo che, prima di diventare mamma del suo secondogenito, nato dalla relazione con Buffon, la D’Amico era già diventata mamma. Ecco, ma cosa occorre sapere sul suo ex compagno? Chi è esattamente? Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che l’ex fiamma di Ilaria D’Amico sia Rocco Attisani. E che, a quanto pare, sia un imprenditore immobiliare. Non sappiamo per quale motivo si siano lasciati e per quanto tempo siano stati insieme, sia chiaro. Fatto sta che, da come si apprende, sembrerebbe che i due siano rimasti in ottimi rapporti. Anche perché, come dicevamo precedentemente, i due saranno per sempre legati dal loro unico figlio.

Voi sapevate chi fosse l’ex compagno di Ilaria D’Amico?