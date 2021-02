Dal 2016 sono marito e moglie, ma sapete come si sono conosciuti Annalisa Minetti e Michele Panzarino? Non è come potreste immaginare.

L’abbiamo conosciuta nel 1997, quando sfilò tra le cento ragazze aspiranti al titolo di Miss Italia: da allora Annalisa Minetti è un personaggio noto grazie al suo talento nel canto. Tutti restarono colpiti dal fatto che fosse non vedente, ma ciò non ha le ha impedito di costruirsi una soddisfacente carriera. Appena un anno dopo la partecipazione alo storico concorso di Salsomaggiore, questa splendida ragazza originaria di Rho, in Lombardia, vince al Festival di Sanremo con il brano ‘Senza te o con te’. Oggi è anche una bravissima atleta paralimpica e nel 2012 vince la medaglia di bronzo nei 1500 metri alle Paralimpiadi di Londra e ai Campionati Europei di atletica leggera paralimpica. Nel 2017 sarà medaglia d’oro alla Maratona di Roma. Annalisa ha due figli, Fabio ed Elena Francesca. Il primo, avuto con il calciatore Gennaro Esposito, è nato nel 2008 mentre la seconda è nata nel 2018 dal matrimonio con Michele Panzarino. Ma cosa sappiamo di suo marito? Sapete come si sono conosciuti? Non è come potreste immaginare.

Annalisa Minetti, il retroscena sull’amore nato con suo marito

Cominciamo con capire un po’ chi è Michele Panzarino, marito della Minetti dal 2016. Nato a Roma il 21 settembre 1969, dopo il diploma in perito informatico, Michele ha studiato all’ISEF di Roma e si è specializzato in Scienze Motorie. Ha frequentato diversi master ed oggi è fisioterapista e infermiere. Non solo, insegna anche all’Università ed è perfino ricercatore. Essendo un professionista molto competente, Michele lavora anche per atleti molto famosi. Infatti, è proprio nello svolgere questa attività che è avvenuto l’incontro con Annalisa. Tra loro la scintilla non è scoccata subito: la prima volta che si sono visti lei aveva avuto un problema al tendine d’Achille mentre si allenava per i Mondiali di Paraciclismo. Tra l’altro, fino al 2013 la cantautrice era ancora in coppia con Esposito. L’amore è nato nel 2014 e dopo due anni i due hanno celebrato il matrimonio.

Una coppia davvero splendida, complimenti ad entrambi!