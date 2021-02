GF Vip, che sorpresa: il gesto di Pierpaolo Pretelli per Giulia Salemi spiazza tutti; ecco cosa è successo poco fa nella casa più spiata della tv.

Manca sempre meno al gran finale del GF Vip 5. Lunedì 1 marzo andrà in onda l’ultima puntata di questa lunghissima edizione del reality show di Canale 5. Un gran finale ricco di emozioni: chi saranno i finalisti ufficiali insieme a Dayane Mello, Pierpaolo Pretelli e Tommaso Zorzi? Staremo a vedere. Nella scorsa puntata, intanto, abbiamo assistito ad un’eliminazione importante: Giulia Salemi ha lasciato definitivamente la casa, perdendo al televoto contro Stefania Orlando. Una sfida tra due grandi protagoniste di questa edizione. E l’uscita dalla casa della Salemi ha lasciato indubbiamente un segno in Pierpaolo, che nella casa si è perdutamente innamorato di lei. Una storia d’amore bellissima, quella nata tra i “Prelemi”, che continuerà al termine della trasmissione. Nel frattempo, però, in casa, l’ex velino non fa altro che pensare alla sua dolce metà e, poco fa, ha organizzato qualcosa di davvero speciale per lei. Scopriamo di cosa si tratta.

GF Vip, il gesto di Pierpaolo Pretelli per Giulia Salemi: una dedica speciale

È domenica e nella casa del GF Vip significa soltanto una cosa: è tempo di radio! Come accade ormai ogni fine settimana, infatti, anche questa sera i vip dovranno organizzare dei veri e proprio programmi radio, con tanto di musica, domande e dediche. E Pierpaolo, senza la sua Giulia, è in gruppo con Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò. Ma è proprio durante l’organizzazione della trasmissione radio che il bel Pretelli ha deciso di fare una sorpresa speciale alla Salemi: “Io volevo mettere Stella di Brodway che dedico a Giulia”, esclama Pierpaolo, richiedendo una canzone da dedicare proprio alla sua metà. Una canzone che Pierpaolo ha dedicato più volte alla Salemi nel corso della loro esperienza in casa, facendola anche commuovere. Insomma, un gesto da vero innamorato! Giulia seguirà la radio da casa e riceverà la dedica del suo fidanzato? Siamo certi di si! Ecco il momento in cui Pierpaolo parla della dedica con i suoi coinquilini:

“Io volevo mettere Stella di Broadway che dedico a Giulia” non ce la può fare🤧❤️ #prelemi #giuliasalemi pic.twitter.com/wbaNBHNycb — Vale 56%✨ (@Vale12008189) February 21, 2021

Se volete seguire la radio del GF Vip, non vi resta che collegarvi con la diretta. Potete farlo su Mediaset Extra ( canale 55), sul sito ufficiale del reality o attraverso l’app di Mediaset Play. L’appuntamento con la radio dovrebbe iniziare intorno alle 19.00. Non perdetevela!