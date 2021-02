In una sua intervista, Carlo Verdone ha raccontato un triste retroscena sull’ex moglie: ‘doloroso’ episodio, cos’è successo.

Attore, comico, regista e sceneggiatore: tutto questo è Carlo Verdone. Nato a Roma il 17 Novembre del 1950, il buon Verdone decanta di un successo davvero clamoroso. Il suo curriculum è ricco di intramontabili successi e, soprattutto, di esperienze lavorative davvero impressionanti. Senza considerare, inoltre, il successo e l’amore che, anno dopo anno, riscuote dal pubblico italiano. Insomma, Carlo Verdone è, senza alcun dubbio, uno dei più grandi attori di sempre. Ecco, ma cosa sappiamo esattamente della sua vita privata? In un nostro recentissimo articolo, vi abbiamo parlato della sua ex moglie. E dello splendido rapporto che, nonostante dopo anni di separazione, i due continuano a vivere. Ecco, ma sapete che, proprio sulla sua ex moglie, Carlo Verdone ha raccontato un retroscena davvero incredibile? Scopriamo insieme le sue esatte parole in merito.

Carlo Verdone, il retroscena sull’ex moglie: triste episodio

Decanta di una carriera davvero incredibile, Carlo Verdone. Eppure, in pochissimi sanno che il passato dell’attore romano non è stato affatto tutta rose e fiori. In una sua intervista a ‘Vanity Fair’, datata 2020, infatti, il buon Verdone ha ‘passato in rassegna’ tutti gli episodio più tristi vissuti. A partire, quindi, dalla dolorosa scomparsa della madre. Fino ad un triste retroscena riguardante la sua ex moglie. In particolare, alle pagine del settimane, l’attore romano ha raccontato del giorno in cui, in procinto di separarsi, l’ex coppia si è presentata dinanzi al giudice per stabilire i termini di accordo. ‘Quel giorno mi presentai senza avvocato. E il giudice mi fece capire che mia moglie avrebbe vinto’, ha detto Carlo Verdone a Vanity Fair. Continuando, tra l’altro, a raccontare che l’incontro si risolse nei migliori dei modi. ‘Fu brutto, ma Gianna si dimostrò speciale’, ha detto l’attore romano. Ma non è affatto finita qui. Da quanto raccontato, sembrerebbe che, a fine incontro, la sua ex moglie abbia compiuto un gesto davvero inaspettato. Sembrerebbe che Gianna Scarpelli, questo è il suo nome, lo abbia invitato a trascorrere le vacanze con lei e i suoi figli in Sardegna. ‘Aveva già prenotato una stanza perché sapeva che le avrei detto di sì. Fu una cosa molto bella’, ha detto il buon Verdone.

Insomma, questo racconto fa chiaramente comprendere che, nonostante l’amore tra loro sia finito, l’affetto e la stima non sono affatto mutati.