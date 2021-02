Serena Rossi dopo Mina Settembre: l’annuncio a sorpresa arriva sui social dell’amatissima attrice.

È una delle attrici più amate del nostro Paese. E con la fiction Rai Mina Settembre ha conquistato milioni di telespettatori. Parliamo di Serena Rossi, protagonista della serie ambientata a Napoli ed ispirata ai racconti di Maurizio De Giovanni. Una serie che è entrata nel cuore del pubblico, che già si chiede se ci sarà una seconda stagione. Ebbene, la risposta è si! Ma non potrebbe essere l’unica novità in arrivo per la bellissima artista partenopea. Ecco cosa è apparso nelle sue Instagram stories qualche ora fa…

Per restare sempre aggiornato, seguici anche sul nostro canale ufficiale di Instagram —–> CLICCA QUI

Serena Rossi dopo Mina Settembre: l’annuncio su Instagram fa impazzire i fan

Tutti pazzi per Serena Rossi. Dopo il grandissimo successo di Mina Settembre, l’attrice napoletana è entrata ancora di più nel cuore dei telespettatori. Una serie che ha toccato il cuore del pubblico, che non vede l’ora di sapere come proseguiranno le vicende di Mina, nella seconda stagione. Che arriverà, per la gioia dei milioni e milioni di telespettatori. Ma questa potrebbe non essere l’unica sorpresa che la Rossi ha in serbo per i suoi fan. Nelle sue Instagram stories, infatti, la bellissima attrice ha condiviso un messaggio che ha fatto impazzire i fan. Un messaggio piuttosto ‘misterioso’, ma che lascia presagire buone notizie. “Nuove emozioni in arrivo…”, scrive Serena come didascalia al video registrato su Instagram. Di cosa si tratta? La Rossi potrebbe riferirsi all’inizio de La Canzone Segreta, in nuovo show di Rai Uno che condurrà a partire da metà marzo. Uno show dove grande protagonista sarà la musica e, quindi, sono previste forti emozioni. La prima puntata dovrebbe andare in onda venerdì 12 marzo 2021, per cinque o sei puntate. La story di Serena farà riferimento a questo o sono in arrivo nuove sorprese?

Qualsiasi cosa sia, i fan non vedono l’ora di seguire Serena Rossi nei suoi nuovi impegni. E voi, avete seguito le avventure di Mina Settembre?