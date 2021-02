Mauro Coruzzi, in arte Platinette: sapete qual è il suo titolo di studio? Il retroscena sulla sua carriera che non tutti conoscono.

Giornalista, scrittore, conduttore: Mauro Coruzzi, in arte Platinette, è un personaggio dalle mille sfaccettature. Lo abbiamo conosciuto in tv al Maurizio Costanzo Show dove approda dopo essere stato notato proprio dal padrone di casa. C’è da dire però che la sua carriera inizia da molto prima: da sempre appassionato di radio e musica, già nel 1997 è autore di Festivalbar e Rock Caffè. Su Radio Deejay conduce un programma intitolato ‘Platinews’ che riscuote un ottimo successo e sarà proprio lì che Costanzo si accorgerà di lui. Platinette è stata la prima drag queen ad apparire in tv e dalla sua presenza scaturirono diverse polemiche. Prima che la sua brillante carriera spiccasse il volo, sapete qual è stato il suo percorso di studi? Scopriamolo!

Platinette, il retroscena sulla sua carriera: qual è il suo titolo di studio

Prima di diventare giornalista per la carta stampata e la radio, il primo lavoro di Platinette da giovane è stato quello di garzone. Nato il 4 novembre del 1955 in provincia di Parma da una famiglia contadina, Mauro si diploma all’Istituto Magistrale. All’esame di maturità presenterà una tesina su ‘Gli indifferenti’ di Alberto Moravia e su una canzone di Roberto Vecchioni. Dopo la parentesi come garzone, diventa quindi giornalista e negli anni settanta lavora con il coro delle Pumitrozzole, esibendosi nelle discoteche e agli eventi. Con le Pumitrozzole, entra a far parte nel 1986 dei cori dell’album ‘Giuni’ della cantautrice italiana Giuni Russo. Proprio in questi giorni, Platinette è molto chiacchierato a causa della polemica tra lui e il concorrente del GF Vip, Tommaso Zorzi per alcune critiche che i due si sono scambiati a distanza.

Un personaggio carismatico e di grande cultura, che sicuramente rappresenta ha suscitato grande interesse fin dagli inizi della sua carriera.