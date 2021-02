Ornella Muti a Domenica In ha svelato che sua figlia, Carolina Fachinetti, sta lottando contro il Covid. Ecco le parole della famosa attrice.

Oggi, domenica 21 febbraio 2021, è andata in onda su Rai Uno, come di consueto, la conduttrice Mara Venier con il suo Domenica In. Tra i tanti ospiti in studio ed in collegamento, c’è stata anche Ornella Muti, famosissima attrice il cui nome vero è Francesca Romana Rivelli. La donna, in collegamento dalla Puglia, ha parlato del suo desiderio di vaccinarsi, soprattutto per eliminare il rischio di non lavorare per via del Covid. L’attrice ha dichiarato inoltre che sua figlia ha contratto il virus: Carolina Fachinetti è risultata positiva al Coronavirus. “Ho una figlia a casa col Covid. E’ uno stress che sento quotidiano. E’ una cosa che ti terrorizza, lei è sempre stata molto attenta. Ho paura per me, per i miei figli, non poter raggiungere Carolina è un grande dolore” ha dichiarato Ornella Muti ai microfoni di Rai Uno.

Ornella Muti, la figlia Carolina positiva al Covid: “Grande dolore”, le parole a Domenica in

Chi è Carolina Fachinetti

Carolina Fachinetti è la figlia di Ornella Muti e Federico Fachinetti. La donna è nata nel 1984 ed è mamma di due splendidi bambini. Ha seguito le orme dei genitori, nel 2012 ha esordito al cinema accanto ad Alessandro Gassman in ‘Razza bastarda’. Carolina ha subito un drammatico lutto circa un anno fa: suo marito, Andrea Longhi, è morto a causa di un terribile male.