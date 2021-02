Bebè in arrivo per la magnifica coppia famosissima in Italia: l’annuncio è arrivato poco fa attraverso i canali social della conduttrice. Parole ricche d’amore!

Una magnifica notizia è arrivata pochissimi minuti fa sui social. La coppia famosissima in Italia sta per accogliere un bebè in famiglia! Flora Canto, conduttrice ed attrice italiana, fidanzata di Enrico Brignano, è in dolce attesa! L’annuncio è arrivato su Instagram pochi minuti fa ed ha riempito di gioia i migliaia di fan della coppia. Flora ed Enrico diventeranno presto genitori bis: ricordiamo che nel 2017 è nata la piccola Martina. “In questo periodo storico così difficile avevamo voglia di belle notizie e di regalarci un qualcosa che migliorasse la vita a noi e a Martina…Ed è così che ti abbiamo cercato ,voluto e desiderato tanto.. Ora aspettando di sapere che tu sia un maschietto o una femminuccia siamo qui che ti aspettiamo a braccia aperte” sono le parole piene d’amore pubblicate su Instagram. Flora canto si mostra per la prima volta con il pancione. Guardiamo insieme il post.

Bebè in arrivo, “Il nostro piccolo secondo miracolo di vita”: magnifico annuncio sui social

Flora Canto ed Enrico Brignano diventeranno presto genitori bis. Tra qualche mese nascerà un fratellino o una sorellina per la piccola Martina, nata nel 2017. La coppia ha deciso di annunciare la gravidanza con un post su Instagram: la conduttrice televisiva si è mostrata per la prima volta col pancione. E’ davvero incantevole, guardatela qui:

In un periodo storico così difficile la coppia aveva voglia di qualcosa di incredibilmente bello e stimolante: hanno così cercato un secondo figlio ed eccolo che presto arriverà. La donna in dolce attesa è davvero felicissima di dare al mondo presto un nuovo bebè. “Il nostro piccolo secondo miracolo di vita❤️ @enricobrignano“ scrive nella sua didascalia.