Nel corso della puntata del 21 Febbraio, Fabio Fazio ha annunciato che il prossimo appuntamento di Che Tempo che Fa non andrà in onda.

In contemporanea con la nuova puntata di Live-Non è la D’Urso, su Rai Tre, è andata in onda il nuovo appuntamento con Che Tempo che Fa. Appuntamento che, da quanto annunciato da Fabio Fazio in diretta, sembrerebbe essere l’ultimo di questo mese. Ebbene si, avete letto proprio bene: la settimana prossima e, quindi, Domenica 1 Marzo, la classica puntata del programma di Fazio non andrà affatto in onda. E ad annunciarlo, come dicevamo precedentemente, è stato proprio il diretto interessato. In studio con la simpaticissima Luciana Littizzetto, il buon Fabio ha salutato il suo pubblico italiano. Ed ha soprattutto svelato il motivo di questa ‘sospensione’, seppure temporanea, del suo programma. Ecco, a questo punto la domanda sorge spontanea: perché Che Tempo che Fa non andrà in onda Domenica? È successo qualche cosa? Assolutamente no! Però, vediamo molto più da vicino le parole di Fabio Fazio in diretta televisiva.

Fabio Fazio, Che Tempo che Fa salta l’appuntamento di Domenica prossima: perché

Domenica 1 Marzo, come dicevamo precedentemente, Che Tempo che Fa non andrà in onda. Ad annunciarlo è stato proprio Fabio Fazio in diretta televisiva. Ecco, ma perché? Cos’è esattamente successo? Bene, se state pensando a male, non preoccupatevi: non è affatto nulla di grave. Anzi, come sottolineato dal diretto interessato, sembrerebbe che, al momento, si tratti di una ‘sospensione’ temporanea. Ecco, ma cosa accadrà? A rivelare ogni cosa nel minimo dettaglio è stato proprio il diretto interessato. In compagnia di Luciana Littizzetto, Fabio Fazio ha annunciato un’operazione che dovrà fare. E che, quindi, non gli consentirà di parlare molto presto. ‘Noi non ci vediamo la settimana prossima. Questi sono gli incidenti del nostro mestiere. Purtroppo, dovrò fare un piccolo intervento che non mi consentirà di parlare per qualche giorno’, ha detto Fabio Fazio in diretta televisiva (CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO INTERO).

Insomma, un gran colpo di scena e una brutta notizia, c’è da ammetterlo. Però, non temete: come specificato dal diretto interessato, appena sarà possibile, saranno di nuovo su Rai Tre per voi.