A distanza di qualche ora dal crollo di Dayane Mello nella casa del GF Vip, è arrivato il durissimo sfogo della sua manager.

È una delle concorrenti che più ha catturato l’attenzione su di sé, Dayane Mello. Eletta come prima finalista di questa quinta edizione del GF Vip, la modella brasiliana ha saputo conquistare davvero tutti sin dal primo momento. E, badate bene, non facciamo soltanto riferimento ai suoi compagni di viaggio, ma anche a tutto il pubblico italiano. Per niente interessata a non far prevalere la sua opinione e, soprattutto, sempre schietta e sincera, la bella Mello è riuscito, in un vero e proprio batter baleno, ad entrare nel cuore di tutto il pubblico. Si è sempre mostrata forte e decisa, nonostante il grave lutto da cui è stata colpita durante la permanenza in casa, eppure Dayane non ha mai nascosto le sue debolezze. Lo ha fatto anche qualche ora fa. Quando, in piena notte, ha avuto un crollo davvero impressionante. In giardino in compagnia di Pierpaolo, la modella si è mostrata fortemente disperata e nostalgica. Delle immagini davvero da brividi, c’è da ammetterlo. E che, com’è giusto che sia, hanno colpito davvero tutti. In primis, la sua manager. È proprio per questo motivo che, pochissime ore fa, la donna si è lasciata andare ad un durissimo sfogo.

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui

Dayane Mello, parla la sua manager: lo sfogo contro il GF Vip

Il crollo di Dayane Mello, come dicevamo precedentemente, non è assolutamente passato inosservato. Nemmeno agli occhi della sua manager, che, in tutti questi mesi, non ha mai perso occasione di poterla sostenere e supportare. È proprio per questo motivo che, pochissime ore fa, attraverso una storia condivisa sul suo account Instagam ufficiale, l’agente della modella brasiliana si è lasciata andare ad lungo ed amaro sfogo. In questa IG stories, ovviamente, la donna ha continuato a prendere le difese della Mello. E, soprattutto, ha invitato il GF Vip a mostrarle tutto ciò che, in questi ultimi giorni, la gente dice su di lui. Andandole, ovviamente, contro. ‘Fate vedere tutto ciò che la gente dice di Dayane alle spalle’, recita il messaggio comparso sui canali social ufficiale. Continuando poi a sostenere che è ingiusto far vedere soltanto quello che la modella dice sugli altri. E mai quello che, invece, i suoi compagni dicono sul suo conto. ‘Adesso basta. È ora di mostrare tutto’, continua a dire la manager di Dayane Mello. Ma non è affatto finita qui.

‘Ha subito un lutto da poco. E la state facendo passare come un mostro, esponendola ad un ulteriore stress psicologico’, si legge ancora in questo durissimo sfogo. Cosa ne pensate voi?