Federico Fashion style ha riportato sul suo profilo instagram un incredibile annuncio a sorpresa: succederà a breve, colpo di scena!

Lo conosciamo benissimo, dato che oggi la sua notorietà è tanto forte e incredibile, Federico Lauri, conosciuto meglio come Federico Fashion Style, è uno degli hair stylist più famosi in Italia. La sua carriera è oggi pienissima, e il successo si deve ovviamente al suo talento, dopo tanti anni di sacrifici. Federico si è guadagnato un posto importante nel mondo dello spettacolo, mettendo le mani nelle chiome di famosissimi personaggi della televisione. Il parrucchiere più amato ed apprezzato, ha iniziato giovanissimo, infatti, fin da bambino, la sua passione si è fatta sentire con prepotenza. Ed è riuscito, nel corso degli anni, a farsi un nome, molto importante. Su instagram è seguitissimo, e proprio qui, da qualche ora, ha riportato un annuncio, che ha destato grande entusiasmo: succederà a breve.

Incredibile annuncio a sorpresa: Federico Fashion Style l’ha appena svelato, succederà a breve

E’ sicuramente uno degli hair stylist più famosi e amati d’Italia, Federico Fashion Style, non ha assolutamente bisogno di presentazioni. Grazie al suo talento è riuscito ad arrivare davvero in alto, e oggi i suoi saloni sono sempre pienissimi. La sua bravura e la sua spontaneità, sono manifestate apertamente nell’amato programma che vede il suo lavoro, e ovviamente lui, con le sue clienti, protagonista, ovvero Il salone delle meraviglie. La sua popolarità è tale, che anche sui social, l’amato parrucchiere è seguitissimo; il suo profilo instagram conta un milione di follower. Proprio qui, Lauri, da qualche ora, ha riportato un inaspettato annuncio, che ha già destato grande entusiasmo: “Con grande soddisfazione condivido con voi questa foto alla guida del mio nuovo progetto, chiamato BeautyBus, che andrà in onda prossimamente su RealTime. Un vero e proprio salone su quattro ruote, con tutti i confort. Attraverserò tutta l’Italia, perchè questa volta verrò io da voi!“, ha scritto in didascalia (Com’è Qui possibile vedere).

Ebbene, a quanto pare, Federico Lauri è pronto a tornare con un nuovo programma, camminando in giro per l’Italia, immerso nel rendere soddisfatte le sue clienti. Questa volta, però, sarà proprio lui, ad arrivare. Ma la grandissima novità è questa, infatti sarà possibile ammirarlo anche su RealTime. Siete pronti a seguire questo nuovo scoppiettante programma di Federico Fashion Style? Noi non vediamo l’ora!