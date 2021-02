Durante la notte del 21 Febbraio, gli atteggiamenti di Andrea e Rosalinda avuti nella casa del GF Vip hanno fatto discutere i social: ecco cosa è successo.

Che sia strategia o amore, la relazione tra Rosalinda Cannavò e Andrea zenga continua a gonfie vele. Archiviata la storia con l’ormai ex Giuliano Condorelli, i due sembrano comportarsi come una vera coppia di fidanzati affiatati. Ogni giorno è come se fosse il primo appuntamento. E tra sguardi timidi e ingenui che meglio li rappresentano, i due piccioncini continuano a viversi questa splendida storia d’amore. Durerà? Al momento, ovviamente, non possiamo darvi nulla di più. Anche se, diciamoci la verità, tra di loro sembrerebbe esserci un feeling davvero pazzesco. Ma non solo. A detta dei fan del Grande Fratello Vip sembrerebbe che i due si sarebbero spinti anche oltre durante la scorsa notte. Di che cosa parliamo esattamente? Ovviamente, vi sveleremo tutti i dettagli. Procediamo, però, con ordine.

GF Vip, Rosalinda e Andrea: il video durante la notte che ha scatenato la curiosità del web

Agli occhi dei fan accaniti del GF VIP non sfugge nulla. Neanche durante la notte, quando i concorrenti pensano di avere una maggiore privacy. È successo durante la notte del 21 febbraio tra la neo, ed ormai, unica coppia rimasta nella casa, dopo l’uscita di Giulia Salemi di Venerdì che ha visto i “Prelemi”(Fusione dei cognomi dei due ragazzi, Pretelli e Salemi) dividersi definitivamente. I fan della casa più spiata di Italia hanno commentato le effusioni avvenute durante la notte tra Andrea Zenga e Rosalind Cannavò. Ad impugnarli è stato un video che in queste ore sta girando su Twitter.

Cosa sarà successo secondo voi? Essendo nascosti sotto le lenzuola, diciamoci la verità, nessuno potrebbe confermare con sicurezza cosa è realmente accaduto tra Zenga e Cannavò. Secondo voi, quindi, cosa è accaduto?

Se i due si sono lasciati andare alla passione o meno, possiamo scoprirlo soltanto sintonizzandoci stasera alle 21:30 circa su canale 5, dove andrà in onda un’altra puntata del GF VIP 5.