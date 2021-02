L’amatissimo ex tronista di Uomini e Donne sbarca all’Isola dei famosi: l’indiscrezione bomba a pochi giorni dall’inizio.

Gli amanti dei reality show possono gioire. Se il GF Vip 5 si concluderà definitivamente lunedì 1 marzo 2021, un nuovo amatissimo programma sta per iniziare. Parliamo de L’Isola dei famosi, il reality più avventuriero della nostra tv. Nuovi vip sono pronti a partire per l’Honduras e a trasformarsi in veri e propri naufraghi. A condurre questa attesissima edizione lei, Ilary Blasi, tra le conduttrici più amate e richieste dal pubblico. Ma cosa sappiamo del cast? Ebbene, tra rinunce dell’ultima ora e indiscrezioni bomba, è spuntata il nome di un nuovo concorrente. Un nome che renderà felici i telespettatori di Uomini e Donne. Si tratta, infatti, di un ex tronista della trasmissione di Maria, uno dei più amati dal pubblico. E nel programma di Canale 5 ha trovato anche quella che è la sua attuale fidanzata. Ad anticipare la notizia della sua partecipazione all’Isola è Tv Blog. Curiosi di sapere di chi si tratta? Ve lo sveliamo subito.

Per restare sempre aggiornato, seguici anche sul nostro canale ufficiale di Instagram —–> CLICCA QUI

Da Uomini e Donne all’Isola dei famosi: l’amatissimo ex tronista sarà uno dei naufraghi

Dopo Daniela Martani e il rapper Awed, spunta una nuova indiscrezione bomba sui naufraghi della prossima edizione de L’Isola dei famosi. Un’indiscrezione che fa sognare i fan di Uomini e Donne. Come riportato da TV Blog, tra i concorrenti del reality show ci sarà anche Andrea Cerioli! Proprio così, l’amatissimo ex tronista della trasmissione di Maria De Filippi sarebbe pronto per questa nuova ed inedita esperienza in tv. Dopo il GF, Uomini e Donne e Temptation Island, il bel bolognese sbarcherà all’Isola. Supportato dalla sua Arianna Cirrincione, la corteggiatrice che ha conosciuto proprio a Uomini e Donne e con cui vive una meravigliosa storia d’amore. Al momento, ovviamente, non vi è ancora l’ufficialità, ma se la notizia dovesse essere confermata, sareste contenti di rivedere Andrea in tv?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da TvBlog (@tvblog.it)

Per conoscere tutte le novità della nuova edizione dell’Isola manca davvero poco. La prima puntata dello show, salvo cambiamenti dell’ultima ora, andrà in onda venerdì 11 marzo. Opinioniste in studio Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini, mentre l’inviato in Honduras è Massimiliano Rosolino. Insomma, un’edizione che si prospetta scoppiettante. E voi, la seguirete?