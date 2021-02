In una sua recente intervista a Verissimo, Maria Teresa Ruta ha raccontato un inaspettato retroscena sul GF Vip: solo ora spunta fuori la verità.

Sopravvissuta a ben 22 nomination al Gf Vip, la Ruta si è giocata la possibilità di entrare in finale per un pelo. La veterana di nomination torna a parlare di sé a Verissimo raccontando alla Toffanin alcuni retroscena del suo passato. “Ero vogliosa di stare con Guenda e l’ho fatto soprattutto perché c’era lei”, sono queste le parole che Maria Teresa Ruta confessa alla Toffanin. Amata e criticata con la stessa intensità, Maria Teresa, non esclude di esserci rimasta male non aver visto spegnersi le luci della casa più spiata d’Italia. Anche perché dopo 22 nomination chi è che non se l’aspettava? Ciò non toglie che però la giornalista resta una delle protagoniste indiscusse di questa edizione. Ne parla come un’esperienza impetuosa che l’ha travolta a 360 gradi. Durante questa avventura ha scoperto una nuova sensibilità e un nuovo rapporto con sua figlia Guenda. Ma non solo. Alla padrona di casa, la Ruta ha svelato un inedito retroscena sul GF Vip. Scopriamo i dettagli.

Segui anche il nostro canale instagram –> clicca qui

GF Vip, l’inedito retroscena di Maria Teresa Ruta: le sue parole

La Ruta ammette che fece circa 4 colloqui per partecipare al gf vip 2017 e le proposero anche di entrare in corsa ma alla fine non ebbe il coraggio e si ritirò. “Non me la sono sentita”, confessa la Ruta nello studio di Verissimo. Il grande Fratello le faceva paura. Prima di entrare l’ansia la bloccò e questo portò gli autori del Grande Fratello Vip a puntare su un altro personaggio noto. Stiamo parlando di Carmen Russo, la quale la sostituì.

La ruta ammette che dopo la telefonata di Signorini di partecipare all’edizione di quest’anno con sua figlia Guendlina Goria, non ha avuto nessuna paura, anzi. Le due hanno accettato subito, soprattutto per riprendere quel rapporto che con gli anni era andato a scemarsi.