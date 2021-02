Sanremo 2021, clamoroso annuncio: forfait dell’ultima ora, non ci sarà

Arriva un clamoroso forfait dell’ultima ora, non ci sarà al Festival di Sanremo 2021: ecco di chi stiamo parlando

Tutto pronto (o quasi) per la settantunesima edizione del Festival di Sanremo. La manifestazione canora è slittata a causa della pandemia di Covid-19 e andrà in onda dal 2 al 6 marzo dal teatro Ariston. Il festival sarà condotto e diretto per il secondo anno da Amadeus, affiancato dall’amico e collega Fiorello. La competizione avrà due categorie: Campioni (composta eccezionalmente da 26 cantanti) e Nuove proposte. Il vincitore del Festival della canzone italiana rappresenterà l’Italia all’Eurovision Song Contest 2021 a Rotterdam. L’edizione ovviamente sarà super blindata, per la prima volta nella storia non ci sarà il pubblico in platea e nella settimana del Festival il comune di Sanremo (e altri limitrofi) saranno in zona rossa.

Sanremo 2021, forfait dell’ultima ora: non ci sarà

La settantunesima edizione del Festival di Sanremo sarà ovviamente segnata dalla pandemia di Covid-19 ancora in atto. Il virus ha costretto la Rai a far slittare l’edizione da febbraio a marzo e a rinunciare al pubblico in studio. Sempre il virus ha costretto il governatore Toti a proclamare zona rossa dal 28 febbraio al 5 marzo il comune di Sanremo e altri limitrofi. A causa del virus salta anche una delle ospiti della settantunesima edizione della manifestazione canora.

La notizia è appena arrivata: Naomi Campbell, annunciata per la seconda serata del Festival di Sanremo 2021, non sarà presente all’Ariston. Gli Stati Uniti, infatti, hanno annunciato nuove restrizioni a causa della pandemia e per questo motivo la super modella non potrà spostarsi dalla sua nazione. La Campbell era una delle ospiti principali della settantunesima edizione della manifestazione canora. Il direttore artistico Amadeus aveva puntato su di lei per tenere incollati i telespettatori e raggiungere il picco di share. Il conduttore, però, dovrà correre ai ripari. Nelle ultime ore è stato annunciato il nome di un’altra super modella, Vittoria Ceretti.