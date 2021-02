Anna Capasso, cantante ed attrice, ha iniziato la sua carriera sin da piccolina: ecco tutte le curiosità sulla napoletana classe ’83!

Questa sera di martedì 23 febbraio 2021 andrà in onda una nuova puntata di Stasera tutto è possibile. Lo show condotto da Stefano de Martino vedrà in studio Anna Capasso, cantante ed attrice teatrale. Ha esordito nel mondo dello spettacolo a soli 10 anni, lavorando in teatro. La napoletana, nata a Capua, è stata protagonista all’Accademia della canzone di Sanremo. Ha vestito anche i panni di speaker radiofonica, di attrice sia di teatro che di cinema. Ha sposato diversi anni fa un giornalista! Ma siamo qui per raccontarvi di più, a partire da come è nata la sua passione e qualche curiosità sulla sua vita privata.

Anna Capasso: età, vita privata e com’è nata la sua passione per il canto e la recitazione

Anna Capasso è nata a Capua il 25 aprile del 1983. Parliamo di un’artista a 360 gradi, spazia a livello canoro dalla musica italiana a quella inglese ed è apprezzata anche come attrice di cinema e teatro. La sua passione per il lavoro che oggi svolge è nata sin da piccolina: cantava avanti uno specchio, da piccolina, e si divertiva a recitare avanti i suoi parenti, ha raccontato in un’intervista. Iniziò così a studiare canto e recitazione. E’ stata protagonista per sei anni all’Accademia della canzone di Sanremo, dove giunse alla finale nazionale: è stata anche finalista a ‘Sanremo Rock’. A fine anni ’90 è arrivata la sua prima esperienza che le ha permesso di creare una vita artistica: parliamo della partecipazione come corista al tour di Giorgia.

Anna Capasso ha portato in tour per l’Italia il suo spettacolo di prosa e musica “Donne in viaggio da Napoli a Broadway”. E’ stata protagonista di ‘Bruciate Napoli’, al fianco di Patrizio Rispo, di “Sangue del tuo sangue”, “Don Vesuvio”. Al cinema ha recitato con Biagio Izzo ed Enrico Lo Verso in ‘Gramigna’, il film candidato al David Di Donatello nel 2018.

Anna Capasso è anche una nota cantante: “Bye Bye” è l’ultimo suo singolo uscito. Su Youtube ha superato le 70 mila visualizzazioni!

Vita privata

L’attrice e cantante napoletana nel 2016 ha sposato Diego Paura, giornalista responsabile della Redazione Spettacoli del quotidiano ‘Roma’.

