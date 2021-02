Sergio Friscia è uno dei volti televisivi italiani più famosi: sapete che ha recitato in una famosissima fiction che andò in onda su Canale 5? Facciamo insieme un tuffo nel passato!

Sergio Friscia è uno dei personaggi più simpatici dello spettacolo italiano. Lo vediamo spesso in Stasera tutto è possibile, il divertente show condotto da Stefano De Martino in onda su Rai Due, e lo ascoltiamo tutte le mattine in onda su RDS. Al fianco di Anna Pettinelli, conduce il programma radiofonico ‘Anna e Sergio…quelli della mattina‘, dalle ore 9 alle 12. Sergio ha cominciato la carriera come disc jockey a fine anni ’80, prima di intraprendere, ad inizio ’90, la carriera televisiva conducendo programmi comici di varietà su emittenti locali siciliane. Nato a Palermo, nel ’71, con le sue battute fa sempre sorridere tutti! Friscia lavora anche come attore: ha interpretato infatti molti ruoli in fiction e film. Sapete che ha recitato in una famosissima serie televisiva andata in onda su Canale 5 che ha avuto un successo enorme? Vi ‘sblocchiamo’ questo ricordo!

Sergio Friscia ha recitato in una famosissima fiction: ricordate quale?

Sergio Friscia è un famosissimo volto televisivo. Lavora come conduttore, speaker radiofonico e come attore! Non tutti forse lo ricordano in una famosissima serie televisiva andata in onda su Canale 5: parliamo di Squadra Antimafia – Palermo oggi! Nella famosa fiction che vede protagonista Giulia Michelini nei panni di Rosy Abate, Sergio interpreta Nardo Abate! Il più grande dei fratelli Abate è stato interpretato proprio da lui! Lo abbiamo visto nelle prime due stagioni di Squadra Antimafia al fianco di Giulia Michelini.

Il famoso volto televisivo siciliano ha recitato anche ne Il capo dei capi, Le ali, al film L’ora legale, Finalmente Sposi, Compromessi sposi. E’ spesso ospite nello studio di Stefano de Martino, nel programma Stasera tutto è possibile. Con le sue battute e la sua risata contagiosa ha conquistato il pubblico televisivo che ogni volta lo segue con grande piacere!