Uomini e Donne, Samantha è la nuova tronista: avete mai visto il suo profilo Instagram? Scatti meravigliosi; scopriamo il suo nickname.

Dopo le emozionanti scelte, con tanto di lieto fine, è tempo di nuovi troni a Uomini e Donne! Massimiliano e Giacomo li abbiamo già conosciuti, ma a breve conosceremo anche la protagonista del trono rosa di questa seconda parte di stagione. Si tratta di Samantha, bellissima e super simpatica, destinata a conquistare il cuore dei telespettatori. La sua spontaneità traspare dai pochi minuti del video di presentazione pubblicato su Witty Tv. Una tronista che porta in tv il suo difficile rapporto col suo peso, che però le ha portato tante consapevolezze: “Si può dimagrire ma non si può diventare simpatica”. Riuscirà a trovare l’amore nella trasmissione di Maria De Filippi? Staremo a vedere! Nel frattempo, cosa ne dite di dare un’occhiata al suo profilo Instagram? Le sue foto sono meravigliose! Guardiamole insieme!

Per restare sempre aggiornato, seguici anche sul nostro canale ufficiale di Instagram —–> CLICCA QUI

Uomini e Donne, Samantha è la nuova tronista: le sue foto su Instagram vi lasceranno senza fiato

Si chiama Samantha Curcio, ma se digitate il suo nome e cognome non la troverete su Instagram! Il nickname del profilo Instagram della nuova tronista di Uomini e Donne è infatti “la_samanthide”. Un profilo attualmente seguito da circa 3.500 followers; numero destinato a salire data l’immensa popolarità che Uomini e Donne regala ai suoi protagonisti. In attesa di vedere in tv la prima puntata del trono di Samantha, ecco per voi alcuni dei suoi splendidi scatti condivisi su Instagram:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sam (@la_samanthide)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sam (@la_samanthide)

Eh si, Samantha è davvero meravigliosa! E, oltre alla bellezza, ha un carattere che non lascerà di certo indifferenti i suoi corteggiatori. Dopo tante delusioni e, come li ha definiti lei, “casi umani”, Uomini e Donne riuscirà a regalare a Samantha il vero amore? Noi glielo auguriamo con tutto il cuore!

Appuntamento tutti i pomeriggi, su Canale 5, a partire dalle ore 14 e 45. Il percorso sul trono della nuova tronista sta per cominciare e noi non vediamo l’ora di vivere queste nuove emozioni! La sua presentazione potrebbe andare in onda proprio oggi, 23 febbraio 2021. Stay tuned.